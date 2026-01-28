В Петербурге 33 работника не получили зарплату: за дело взялась прокуратура

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга начала проверку в местной коммерческой фирме после жалоб экс-сотрудников. Выявлено, что ООО накопило долги по зарплате за сентябрь 2025 года.
По данным ведомства, задолженность была перед 33 работниками, включая уже уволившихся. Прокурор района направил генеральному директору представление об немедленной выплате всех сумм.
В прокуратуре отметили, что контроль за восстановлением прав граждан продолжается. Если требования не будут исполнены, прокурор обратится в суд для взыскания долгов в пользу сотрудников.
