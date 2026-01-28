Городовой / Полезное / Убрал говядину и теперь бефстроганов готовится за 10 минут: рецепт хоть Ивлеву отправляй
Убрал говядину и теперь бефстроганов готовится за 10 минут: рецепт хоть Ивлеву отправляй

Опубликовано: 28 января 2026 22:15
 Проверено редакцией
бефстроганов
Убрал говядину и теперь бефстроганов готовится за 10 минут: рецепт хоть Ивлеву отправляй
Фото: Городовой.ру

Когда нет времени на долгий обед, но хочется чего-то сытного и вкусного, выручит нестандартная версия бефстроганова. Вместо мяса в нём используются сосиски, а в компании с грибами и сметаной они создают отличный соус, который идеально сочетается с рассыпчатым рисом. Весь ужин готовится одновременно и менее чем за 20 минут.

Ингредиенты

  • Сосиски молочные — 400 г
  • Шампиньоны свежие — 400 г
  • Сметана (15-20%) — 200 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Рис длиннозерный — 300 г
  • Масло растительное — 4 ст. ложки
  • Вода — 620 мл
  • Соль, перец чёрный молотый — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Рис. В глубокой сковороде или сотейнике слегка обжарьте рис на 2 ст. ложках масла 1-2 минуты. Залейте его 500 мл кипятка, посолите, закройте крышкой и варите на медленном огне 10-12 минут до готовности.

Шаг 2. «Бефстроганов». Пока варится рис, на другой сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте нарезанные кружочками сосиски и крупно нарезанные грибы. Жарьте всё вместе 5-7 минут до румяности.

Шаг 3. Соус. К сосискам и грибам добавьте сметану и оставшиеся 120 мл горячей воды. Посолите, поперчите, перемешайте и тушите под крышкой на среднем огне 5 минут. Готовое блюдо подавайте, выложив на тарелку рис и сверху полив его ароматным соусом с сосисками и грибами.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
