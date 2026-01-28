Вставлять карту в банкомат — будто отправлять ее в экспедицию: вот почему этот старый способ до сих пор опаснее, чем кажется

Вечная дилемма современного человека — как расплачиваться в магазине: прикладывать карту к терминалу, элегантно как герой вестерна, или по старинке вставлять в разъём, будто отправляя её на мини-экспедицию?

Способов оплаты становится всё больше — от смартфона до биометрии. Однако вместе с удобством приходят и новые риски.

Карточный ринг: бесконтакт VS вставка

Банковская карта давно перестала быть просто куском пластика с магнитной полосой. Этот архаичный способ, ушедший в музей вместе с DVD-дисками, сегодня не рассматривается. На поле боя остались два титана — бесконтактная оплата (NFC) и чиповая (EMV).

Бесконтактная оплата — это скорость XXI века. Технология NFC передаёт зашифрованные данные между картой и терминалом на расстоянии не более десяти сантиметров.

Плюсы очевидны:

“Молниеносно: оплата реально занимает 1–2 секунды”.

Для мелких покупок PIN-код не требуется, что обеспечивает максимальный комфорт. Минус же заключается в том, что в случае потери карты, злоумышленник сможет совершить несколько мелких неавторизованных транзакций, пока не потребуется подтверждение ПИН-кодом.

Оплата с помощью чипа — процесс, работающий на технологии EMV. Он чуть медленнее, поскольку требует физического контакта и, как правило, ввода секретного кода.

“Почти всегда требует подтверждения PIN-кодом” — это добавляет слои защиты.

Однако у этой привычной операции есть свои недостатки — риск “забыть” карту в устройстве и более длительное время ожидания.

Мифы и правда о безопасности бесконтактных платежей

Распространён страх, что деньги могут быть “списаны” просто при проходе в толпе. В реальности, мошеннику необходимо поднести свой считывающий терминал “почти вплотную к вашей карте”.

Банки быстро отреагировали на подобные угрозы, введя лимиты: без ввода PIN-кода за раз не получится снять сумму, превышающую несколько тысяч рублей.

Для тех, кто всё ещё опасается несанкционированного считывания в общественном транспорте или очередях, существует простое решение:

“купите специальный защитный чехол или портмоне с функцией экранирования”.

Карта в нём становится “немой”, недоступной для посторонних считывателей.

Контактная оплата: старые угрозы, новые камуфляжи

Многие ошибочно полагают, что контактная оплата чипом гарантирует абсолютную безопасность. Но и здесь подстерегают опасности.

Мошенники активно используют скиммеры — хитрые накладки, которые незаметно считывают данные при вставке карты. Они любят устанавливать их на банкоматы в безлюдных местах или на старые, редко обновляемые терминалы.

Тайные угрозы и как их обойти

Чтобы минимизировать риски, необходимо соблюдать бдительность, независимо от выбранного способа оплаты:

Лимиты — ваш щит: Настройте максимальный лимит для бесконтактных операций через приложение банка. Это спасёт средства в случае утери карты. Осмотр терминалов: Если устройство выглядит подозрительно или имеет странные накладки, лучше отказаться от оплаты и поискать другой терминал. Отказ от “старого способа”: Если кассир просит провести картой “старым способом” (магнитной полосой) — это повод насторожиться. Почему терминал не поддерживает чип или NFC? Контроль над картой: Важнейшее правило — “Никогда не оставляйте карту без присмотра”. Требование принести терминал к столику в кафе вполне оправдано современной практикой.

Современные альтернативы: Смартфон и взгляд

Современный мир предлагает более надёжные альтернативы пластику. Оплата через смартфон с использованием NFC сегодня является самым популярным методом среди технологически подкованных пользователей.

В отличие от физического носителя, при потере телефона его можно мгновенно заблокировать. Главное преимущество — используется токенизация, то есть передаётся “уникальный одноразовый код для каждой операции”, а сами данные карты никогда не раскрываются.

Оплата взглядом, основанная на биометрии, обещает максимальную защиту, поскольку подделать уникальные черты невозможно. Однако этот метод пока не получил повсеместного распространения.

QR-коды тоже в тренде, но они таят ловушку для невнимательных. Мошенники могут наклеить “левый” QR-код, и средства уйдут не магазину, а злоумышленнику.

Всегда необходимо проверять, что вы платите “на официальные реквизиты магазина, а не на личную карту какого-нибудь «Павла С»”.

Итоги: Не бояться прогресса

Эксперты сходятся во мнении: не стоит бояться прогресса. Бесконтактная оплата — “быстро, удобно и достаточно безопасно, если соблюдать простые меры предосторожности”.

Контактная оплата надёжна, но медлительна. Главное — проявлять внимание и использовать инструменты защиты, предоставляемые банками.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.