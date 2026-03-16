Вербная неделя 2026 – календарь по дням, традиции и что нельзя делать

Традиции Вербной недели по дням

За неделю до Пасхи наступает особый период для верующих людей - Вербная неделя. В 2026 году она начнется в самом конце марта и плавно подведет нас к главному христианскому празднику.

Когда ждать Вербную неделю в 2026 году

Каждый год даты Вербной недели меняются, потому что они привязаны ко дню Пасхи. В 2026 году православные христиане будут отмечать Светлое Христово Воскресение 12 апреля.

Вербная неделя - это шестая неделя Великого поста. Она начнется в понедельник 30 марта, а закончится в воскресенье 5 апреля. Сразу после нее наступит самая строгая и важная неделя поста - Страстная седмица.

Вербная неделя интересна тем, что в ней тесно переплелись церковные традиции (дни памяти святых) и народные обычаи, которые дошли до нас из глубины веков.

Понедельник, 30 марта

В народе существовал добрый обычай: в этот день теща обязательно навещала зятя с подарками и добрыми пожеланиями. Это укрепляло родственные связи и сулило мир в семье.

Вторник, 31 марта

Церковь вспоминает святых, которые прошли через тяжелые испытания ради своей веры. Это день размышлений о стойкости духа.

Среда, 1 апреля

В этот день чтят икону Божией Матери «Умиление» (Смоленскую). По преданию, этот образ вдохновлял жителей Смоленска, которые почти два года героически обороняли свой город от врагов.

Четверг, 2 апреля

День памяти нескольких святых и мучеников. В народном календаря этот день не был отмечен какими-то яркими обрядами, время посвящали молитвам и работе по дому.

Пятница, 3 апреля

В этот день православные вспоминают преподобного Серафима Вырицкого, известного своей праведной жизнью и служением людям в трудные военные годы.

Лазарева суббота, 4 апреля

В этот день вспоминают, как Иисус Христос воскресил своего умершего друга Лазаря. Лазарь к моменту прихода Христа был мертв уже четыре дня, но Спаситель силой своего слова вернул его к жизни. Это чудо укрепило веру многих людей.

Что делали на Руси: хозяйки пекли блины (гречневые), варили каши и готовили рыбные пироги. Молодежь вечером ходила по домам с песнями. В этот день разрешается есть рыбную икру.

Вербное воскресенье, 5 апреля

Это главный праздник недели. Весть о воскрешении Лазаря разнеслась повсюду, поэтому, когда Иисус въезжал в Иерусалим, люди встречали его как царя, бросая на дорогу пальмовые ветви.

На Руси пальму заменили вербой - первым весенним деревом, которое расцветает. В этот день в церквях освящают веточки вербы и их хранят дома за иконами целый год как святыню.

Приметы на Вербное воскресенье

Считается, что если легонько стегнуть друг друга вербой со словами «Не я бью - верба бьет», то болезни обойдут стороной.

Веточки хранили за иконами целый год - они защищают дом от пожара и града. Старую вербу нельзя было выкидывать, только сжигать. Ветреное Вербное воскресенье сулило прохладное лето, а ясная погода в этот день давала надежду на хороший урожай.

Было у этого дня и особое поверье для женщин, которые мечтали о ребенке. Чтобы скорее забеременеть, женщина должна съесть маленькую почку освященной вербы. Люди верили, что пробуждающаяся сила весеннего дерева поможет и новой жизни появиться на свет, сообщает "РИА Новости".

Ранее "Городовой" рассказал, как праздновали Светлое Воскресение до революции.