Мороз до -25°С ночью: холодная погода пока не покинет Петербург
Мороз до -25°С ночью: холодная погода пока не покинет Петербург

Опубликовано: 28 января 2026 22:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Температура воздуха в Петербурге в ближайшие дни ожидается от -10 до -15 градусов. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал прогноз, отметив, что пока в Северной столице будет холодно.

К выходным возможно улучшение погоды с прояснениями: антициклон из Финляндии набирает силу и приближается к Санкт-Петербургу. Ночью столбик термометра может опуститься до -20…-25 градусов.

"Прогнозы погоды сейчас будем составлять, но то, что это будет холодная погода в ближайшие дни уже понятно.

Остаётся только определиться с диапазоном температур, который в ночные часы при прояснениях должен составлять -20…-25 гр. к выходным дням", — отметил синоптик.

Автор:
Юлия Аликова
Город
