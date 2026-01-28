Мороз до -25°С ночью: холодная погода пока не покинет Петербург

Температура воздуха в Петербурге в ближайшие дни ожидается от -10 до -15 градусов. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал прогноз, отметив, что пока в Северной столице будет холодно.
К выходным возможно улучшение погоды с прояснениями: антициклон из Финляндии набирает силу и приближается к Санкт-Петербургу. Ночью столбик термометра может опуститься до -20…-25 градусов.
"Прогнозы погоды сейчас будем составлять, но то, что это будет холодная погода в ближайшие дни уже понятно.
Остаётся только определиться с диапазоном температур, который в ночные часы при прояснениях должен составлять -20…-25 гр. к выходным дням", — отметил синоптик.
