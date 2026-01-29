Прощание с маэстро: стало известно, где состоится прощание с Владиславом Чернушенко в Петербурге

В пятницу состоится прощание с народным артистом СССР Владиславом Чернушенко, который возглавлял государственную академическую капеллу Санкт-Петербурга с 1974 года, сообщили в пресс-службе капеллы изданию РИА Новости.
Чернушенко ушел из жизни на 91-м году после продолжительной болезни, как ранее информировала капелла.
"Прощание с маэстро Владиславом Александровичем Чернушенко состоится 30 января... В 10.00 - гражданская панихида в Капелле... в 13.00 - отпевание в Смольном соборе... в 15.00 - захоронение на Смоленском кладбище", — уточнили в капелле агентству.
