Прощание с маэстро: стало известно, где состоится прощание с Владиславом Чернушенко в Петербурге

Опубликовано: 29 января 2026 00:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Yury Pilipenko / Russian Look

В пятницу состоится прощание с народным артистом СССР Владиславом Чернушенко, который возглавлял государственную академическую капеллу Санкт-Петербурга с 1974 года, сообщили в пресс-службе капеллы изданию РИА Новости.

Чернушенко ушел из жизни на 91-м году после продолжительной болезни, как ранее информировала капелла.

"Прощание с маэстро Владиславом Александровичем Чернушенко состоится 30 января... В 10.00 - гражданская панихида в Капелле... в 13.00 - отпевание в Смольном соборе... в 15.00 - захоронение на Смоленском кладбище", — уточнили в капелле агентству.

Юлия Аликова
