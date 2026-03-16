Город 863 года с крупнейшей крепостью мира: что посмотреть туристу — идем по ступеням древности

Какие места посетить в одном из древнейших городов России

В последние годы туризм по древним городам России развивается все более активно. Так, люди все чаще интересуются старинными населенными пунктами. Им хочется прикоснуться к древности, почувствовать атмосферу, в которой жили наши предки, ощутить на себе дух далекого прошлого. Один из самых древних городов России - Смоленск. Расскажем, что можно посмотреть в Смоленске.

Первое упоминание о Смоленске появилось в 863 году - этот год и принято считать датой основания города. Расположена Смоленская область в 380 км от Москвы, дальше начинаются границы Республики Беларусь.

Главная жемчужина Смоленска - это Смоленская крепость, построенная на рубеже XVI и XVII веков. Это крупнейшая из исторических кирпичных крепостей мира, которая к настоящему дню сохранила 18 башен и 3,3 км стены в исторической части города. Именно крепость - центр притяжения туристов. Рядом расположился Лопатинский сад, который заслуживает не меньшего внимания - по нему обязательно стоит прогуляться.

Главная церковь города - Успенский собор XVII века. Смоленск с давних времен является стратегическим центром. В крупных битвах именно он выполнял роль щита. Здесь шли бои с армией Наполеона в 1812 году, а также с немецкими фашистами в 1941 году. Но именно Успенский собор практически не пострадал в военных конфликтах.

Еще одно излюбленное место в Смоленске - это набережная Днепра. Здесь можно отдохнуть под деревьями сада Блонье, а также сходить на бриллиантовую фабрику и своими глазами увидеть, где создают любимые женские украшения.

Что касается музеев, то обязателен к посещению "Смоленский лен". История льноводства в Смоленске довольно богатая, она начинается с давних времен. В музее вам расскажут о самых талантливых мастерах, а также дадут возможность своими глазами увидеть, как создаются льняные ткани. Также стоит дойти до Смоленской Художественной галереи, которая собрала работы итальянских, испанских, французских и немецких живописцев, но основу коллекции составляют картины русских мастеров. Здесь вы увидите древнерусские иконы, пейзажи и портреты XVII–XX веков, работы советских художников - как известных и признанных, так и представителей артхауса.

Любителям усадебной архитектуры будет интересно побывать в историко-архитектурном комплексе «Теремок». Семья, которая ранее здесь проживала, собирала у себя знаменитых гостей, среди которых - художники Рерих и Врубель, композитор Игорь Стравинский, певец Федор Шаляпин. Фасады зданий, принадлежащих усадьбе, будто списаны со страниц русских сказок, а внутреннее убранство полностью совпадает с типичным представлением об интерьерах русской избы. Театралам предлагается посетить Драматический театр им. А. С. Грибоедова и насладиться интерьерами здания в стиле конструктивизма, а также классическими или современными постановками.

