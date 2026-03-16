Не отходы, а золото: разбавили 1:3 — и спатифиллум не узнать, белые паруса цветов лезут без остановки

Спатифиллумы — одни из самых популярных комнатных растений. Они довольно неприхотливы. Но даже им для активного роста и обильного цветения требуется регулярное питание. Эксперт Джилана Томас поясняет, что поддержание баланса питательных веществ в почве помогает комнатным цветам оставаться крепкими и противостоять болезням.
Джилана Томас считает, что вовсе не обязательно тратиться на дорогие стимуляторы. Отличную подкормку можно приготовить из того, что обычно отправляется в раковину — жидкости, оставшейся после варки риса. По словам эксперта, это простое средство способно творить чудеса.
Рисовая вода богата крахмалом, витаминами, аминокислотами и содержит важнейшие для растений элементы: азот, фосфор и калий. В ней также присутствуют полезные бактерии и сахара, которые и состояние почвы улучшают, и положительно влияет на рост и развитие корней.
Чтобы приготовить подкормку, подойдёт любой сорт риса. Главное, чтобы при варке не добавляли соль и другие приправы. Оставшуюся после варки крупы жидкость нужно собрать, остудить, перелить в банку с крышкой и хранить при комнатной температуре не дольше пяти дней.
Для полива растений концентрат обязательно разбавляют 1:3: одну часть рисовой воды смешивают с тремя частями отстоянной или фильтрованной воды. Использовать неразбавленную жидкость нельзя, чтобы не повредить нежные корни.
Весной и летом достаточно поливать спатифиллумы этим составом один раз в месяц. Результат не заставит себя ждать, считает эксперт: растения станут более здоровыми и порадуют активным цветением.
