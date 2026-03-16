Как приготовить "копеечный" десерт из творога: Запекать ничего не придётся - плита не понадобится

Опубликовано: 16 марта 2026 07:32
 Проверено редакцией
Как приготовить "копеечный" десерт из творога: Запекать ничего не придётся - плита не понадобится
Как приготовить "копеечный" десерт из творога: Запекать ничего не придётся - плита не понадобится
Рецепт вкусного творожного десерта без запекания.

Приготовление вкусного десерта - это совсем не сложно. Можно справиться даже без использования плиты и духовки, вариант - проще некуда.

Как приготовить вкуснейшее творожное суфле, рассказывают на канале "Простые рецепты", хозяйкам даже к плите подходить не придётся.

Для приготовления вкусного десерта понадобятся следующие продукты:

  • 500 г творога;
  • 150 г сахара;
  • 150 г желатина;
  • 500 г ягод или фруктов;
  • 200 мл молока.

Способ приготовления суфле по шагам

  1. Подготовим продукты. Фрукты и ягоды нарежем, если замороженные - нужно дождаться, пока разморозятся, в противном случае десерт может плохо застыть.
  2. Желатин зальём водой, дадим ему набухнуть, а затем растопим в микроволновке, перемешаем до растворения кристаллов.
  3. Творог и молоко пробьём погружным блендером, добавим сахар, вымешаем, чтобы масса стала однородной.
  4. Смешаем творожную массу с ягодами или фруктами, которые подготовили заранее.
  5. Десерт практически готов. Осталось только ввести в него желатин. Вливаем тонкой струйкой и перемешиваем.
  6. Творожную массу выливаем в форму, встряхиваем её, чтобы не было пустот.
  7. Убираем форму в холодильник на 6-8 часов. Лучше готовить десерт с вечера, к утру он точно застынет.
  8. Вкусное суфле перекладываем на тарелку и подаём на стол.

При подаче десерт можно украсить по своему усмотрению - это может быть шоколад, печенье, свежие ягоды или кусочки фруктов. Обалденное лакомство готово! Оно точно придётся по вкусу и детям, и взрослым.

Полезное
