Как приготовить "копеечный" десерт из творога: Запекать ничего не придётся - плита не понадобится

Приготовление вкусного десерта - это совсем не сложно. Можно справиться даже без использования плиты и духовки, вариант - проще некуда.
Как приготовить вкуснейшее творожное суфле, рассказывают на канале "Простые рецепты", хозяйкам даже к плите подходить не придётся.
Для приготовления вкусного десерта понадобятся следующие продукты:
- 500 г творога;
- 150 г сахара;
- 150 г желатина;
- 500 г ягод или фруктов;
- 200 мл молока.
Способ приготовления суфле по шагам
- Подготовим продукты. Фрукты и ягоды нарежем, если замороженные - нужно дождаться, пока разморозятся, в противном случае десерт может плохо застыть.
- Желатин зальём водой, дадим ему набухнуть, а затем растопим в микроволновке, перемешаем до растворения кристаллов.
- Творог и молоко пробьём погружным блендером, добавим сахар, вымешаем, чтобы масса стала однородной.
- Смешаем творожную массу с ягодами или фруктами, которые подготовили заранее.
- Десерт практически готов. Осталось только ввести в него желатин. Вливаем тонкой струйкой и перемешиваем.
- Творожную массу выливаем в форму, встряхиваем её, чтобы не было пустот.
- Убираем форму в холодильник на 6-8 часов. Лучше готовить десерт с вечера, к утру он точно застынет.
- Вкусное суфле перекладываем на тарелку и подаём на стол.
При подаче десерт можно украсить по своему усмотрению - это может быть шоколад, печенье, свежие ягоды или кусочки фруктов. Обалденное лакомство готово! Оно точно придётся по вкусу и детям, и взрослым.
Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно покрасить яйца на Пасху.