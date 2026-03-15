Не пасхальные яйца, а настоящие сапфиры: для покраски нужен только овощ - покупная химоза отправится в мусорку

Опубликовано: 15 марта 2026 17:55
 Проверено редакцией
Способ окрашивания яиц на Пасху

Для покраски пасхальных яиц принято использовать покупные красители, которые продаются в виде порошков, таблеток и жидкостей. Они делают крашенки особенно красивыми, но не являются безопасными. Лучше отдать предпочтение натуральным вариантам.

Для придания скорлупкам голубого или синего оттенка достаточно воспользоваться краснокочанной капустой. Потребуется соблюдать пропорции, если нужно получить желанный цвет.

Что понадобится:

  • краснокочанная капуста – 1 штука;
  • уксус – 2 столовые ложки;
  • вода – 2 литра.

Капусту нужно мелко нашинковать, переложить в кастрюлю с водой. Довести до кипения, немного убавить огонь, варить на протяжении 30-40 минут. В итоге должен получиться отвар темно-фиолетового оттенка. Важно не забыть убрать капусту из жидкости.

Далее нужно сварить куриные яйца со светлой скорлупой до готовности. В капустный отвар добавить уксус и размешать. Сразу после этого погрузить вареные яйца в цветную жидкость.

«Для светло-голубого цвета достаточно 30–60 минут, для насыщенного синего — держите яйца в отваре от 3 часов до целой ночи», - сообщает портал "Аймкук".

После этого яйца необходимо извлечь, вытереть насухо. При желании можно нанести на скорлупу растительное масло. Оно придаст блеск.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как покрасить пасхальные яйца в красный цвет.

Автор:
Полина Аксенова
