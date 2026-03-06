Химозные красители - в прошлом: пасхальные яйца станут ярче рубина - нужен только натуральный отвар

Как покрасить яйца на Пасху безопасным способом

Хозяйки все чаще отказываются от покупных красителей для пасхальных яиц. Эта продукция не внушает доверия, а при плохом качестве может нанести вред здоровью. Лучше отдать предпочтение натуральным компонентам, которые сделают крашенки особенно праздничными.

Для создания красных пасхальных яиц понадобится корнеплод, который продается в каждом магазине. Речь идет о свекле. При варке яиц с корнеплодом оттенок получится розовым, поэтому потребуется приготовление яркого отвара. Сделать его можно из двух компонентов:

свекла – 3 штуки;

уксус – 1 чайная ложка.

Свеклу необходимо промыть от грязи и почистить. Далее корнеплоды нужно натереть на терке и перелить массу с соком в сотейник. Залить свеклу водой, поставить на средний огонь и довести до кипения. После этого потребуется убавить огонь, варить массу в течение 10-20 минут.

В готовый отвар следует добавить уксус и сразу погрузить вареные яйца, которые не были предварительно почищены. На них не должно быть трещин. Выдерживать яйца в таком отваре необходимо минимум 3-4 часа. После этого их важно обтереть бумажными полотенцами.

Кто-то предпочитает оставлять пасхальные яйца матовыми, но можно придать им глянцевый блеск. Для этого достаточно натереть крашенки небольшим количеством растительного масла. Излишки удалить с помощью полотенец.

Отвар из свеклы придает яйцам насыщенный оттенок, из-за чего их получится сравнить с драгоценными рубинами.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как окрашивать яйца на Пасху куркумой.