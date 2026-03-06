Городовой / Полезное / Пикировка или перевалка - что для рассады перцев лучше: от этого зависит качество плодоношения
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Пикировка или перевалка - что для рассады перцев лучше: от этого зависит качество плодоношения

Опубликовано: 6 марта 2026 22:45
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как правильно пересаживать рассаду перцев

При выращивании рассады перцев большое значение имеет пересадка в крупные емкости. Этот шаг обычно делается с помощью перевалки или пикировки. Какой из методов является наиболее щадящим и безопасным?

Суть перевалки

«Метод перевалки основан на переносе растения вместе с комом земли, в котором оно росло ранее. Основная задача — минимизировать стресс для культуры, сохранив целостность корневой системы», - сообщает канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты».

При этом способе корневая система перцев практически не повреждается, поэтому растения не замечают пересадки.

Суть пикировки

Метод подразумевает пересадку растений с нарушением целостности кома земли. При пикировке корни оголяются, иногда их намеренно прищипывают. Садоводы считают, что этот способ повышает устойчивость к болезням, активизирует развитие боковых корней.

Подходящий метод для перцев

«Перец, в отличие от томатов, очень негативно воспринимает повреждение корней, которое неизбежно при пикировке. Его корневая система более нежная и хрупкая, восстанавливается долго и трудно», - рассказывает садовод.

Пикировка способствует более замедленному развитию рассады. Перцы замирают в росте минимум на 1-2 недели, что в дальнейшем плохо сказывается на цветении, завязывании и созревании урожая. Лучше отдавать предпочтение перевалке.

Рекомендация садовода:

«Если вы все-таки решились на пикировку, то нужно произвести ее правильно. Для этого необходимо с помощью вилки подкопать рассаду, стараясь сохранить больше земли возле корней. Прищипывать корешки точно не нужно».

Ранее портал «Городовой» рассказал, почему томаты нельзя поливать под корень.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
