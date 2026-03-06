Пикировка или перевалка - что для рассады перцев лучше: от этого зависит качество плодоношения

При выращивании рассады перцев большое значение имеет пересадка в крупные емкости. Этот шаг обычно делается с помощью перевалки или пикировки. Какой из методов является наиболее щадящим и безопасным?
Суть перевалки
«Метод перевалки основан на переносе растения вместе с комом земли, в котором оно росло ранее. Основная задача — минимизировать стресс для культуры, сохранив целостность корневой системы», - сообщает канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты».
При этом способе корневая система перцев практически не повреждается, поэтому растения не замечают пересадки.
Суть пикировки
Метод подразумевает пересадку растений с нарушением целостности кома земли. При пикировке корни оголяются, иногда их намеренно прищипывают. Садоводы считают, что этот способ повышает устойчивость к болезням, активизирует развитие боковых корней.
Подходящий метод для перцев
«Перец, в отличие от томатов, очень негативно воспринимает повреждение корней, которое неизбежно при пикировке. Его корневая система более нежная и хрупкая, восстанавливается долго и трудно», - рассказывает садовод.
Пикировка способствует более замедленному развитию рассады. Перцы замирают в росте минимум на 1-2 недели, что в дальнейшем плохо сказывается на цветении, завязывании и созревании урожая. Лучше отдавать предпочтение перевалке.
Рекомендация садовода:
«Если вы все-таки решились на пикировку, то нужно произвести ее правильно. Для этого необходимо с помощью вилки подкопать рассаду, стараясь сохранить больше земли возле корней. Прищипывать корешки точно не нужно».
