Рекордные 622 тысячи: кто в Петербурге заработал больше всех в декабре

В декабре 2025 года средний номинальный доход жителей Санкт-Петербурга достиг 168 165 рублей, согласно данным Петростата. С учетом инфляции реальная зарплата увеличилась до 143,8% по сравнению с ноябрем.
Наибольшие средние суммы получили сотрудники в сфере добычи полезных ископаемых — около 622 тысяч рублей. В авиакосмическом транспорте начислили свыше 330 тысяч рублей, а работники культуры, спорта и развлечений заработали примерно 209 тысяч рублей.
В Петростате отметили, что декабрьские показатели традиционно выше остальных месяцев из-за годовых премий и бонусов, которые значительно повышают средние значения.
Расчет ведется до вычета налогов и охватывает зарплаты всех сотрудников отрасли, включая тех, у кого доходы особенно высоки.