Рекордные 622 тысячи: кто в Петербурге заработал больше всех в декабре

Опубликовано: 6 марта 2026 22:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Больше всех, по статистике, получили работники сферы добычи полезных ископаемых.

В декабре 2025 года средний номинальный доход жителей Санкт-Петербурга достиг 168 165 рублей, согласно данным Петростата. С учетом инфляции реальная зарплата увеличилась до 143,8% по сравнению с ноябрем.​

Наибольшие средние суммы получили сотрудники в сфере добычи полезных ископаемых — около 622 тысяч рублей. В авиакосмическом транспорте начислили свыше 330 тысяч рублей, а работники культуры, спорта и развлечений заработали примерно 209 тысяч рублей.​

В Петростате отметили, что декабрьские показатели традиционно выше остальных месяцев из-за годовых премий и бонусов, которые значительно повышают средние значения.

Расчет ведется до вычета налогов и охватывает зарплаты всех сотрудников отрасли, включая тех, у кого доходы особенно высоки.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
