Штрафы вместо букетов: в центре Петербурга прикрыли подпольных флористов

В канун Международного женского дня в Центральном районе Санкт-Петербурга задержали торговцев нелегальными цветами. Сотрудники комитета изъяли букетов на сумму 150 тысяч рублей.
Комитет по законности организовал проверку для пресечения несанкционированной торговли цветами. Инспекторы обошли точки у метро «Площадь Восстания» — там в предпраздничные дни чаще всего расцветает нелегальная торговля, уточняет пресс-служба ведомства.
По данным комитета, продавцы ссылаются на праздничное настроение, но их торговля остается противозаконной.
Часто на такие места ставят пожилых людей, которые принимают штрафы на себя, хотя организаторы — недобросовестные бизнесмены, передает телеканал "Санкт-Петербург".
За рейд оформили четыре протокола об административных нарушениях с штрафами от 4 тысяч рублей. Изъятые цветы на 150 тысяч рублей отправили на склад для временного хранения.