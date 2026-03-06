Городовой / Город / Штрафы вместо букетов: в центре Петербурга прикрыли подпольных флористов
Штрафы вместо букетов: в центре Петербурга прикрыли подпольных флористов

Опубликовано: 6 марта 2026 23:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
За время рейда составлено четыре протокола.

В канун Международного женского дня в Центральном районе Санкт-Петербурга задержали торговцев нелегальными цветами. Сотрудники комитета изъяли букетов на сумму 150 тысяч рублей.​

Комитет по законности организовал проверку для пресечения несанкционированной торговли цветами. Инспекторы обошли точки у метро «Площадь Восстания» — там в предпраздничные дни чаще всего расцветает нелегальная торговля, уточняет пресс-служба ведомства.​

По данным комитета, продавцы ссылаются на праздничное настроение, но их торговля остается противозаконной.

Часто на такие места ставят пожилых людей, которые принимают штрафы на себя, хотя организаторы — недобросовестные бизнесмены, передает телеканал "Санкт-Петербург".

За рейд оформили четыре протокола об административных нарушениях с штрафами от 4 тысяч рублей. Изъятые цветы на 150 тысяч рублей отправили на склад для временного хранения.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
