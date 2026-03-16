Где в Санкт-Петербурге есть музей сказок?

В Санкт-Петербурге есть два уникальных музея, посвящённых сказкам, каждый из которых предлагает неповторимое погружение в волшебный мир.
Музей Русской Сказки «За лесами, за горами»
Этот музей — не просто экспозиция, а настоящее путешествие в мир русских народных сказок. Расположен он по адресу: Каменноостровский проспект, 61.
Что вас ждёт:
- Интерактивные зоны. Вместо статичных экспонатов — возможность трогать, пробовать, забираться внутрь. Можно пострелять из лука, примерить кокошники или шапку царя, поставить ухватом горшок в печь или высечь искру огнивом.
- Тематические залы. 15 залов, каждый из которых посвящён отдельной сказке или персонажу. Здесь можно увидеть тайны избушки Бабы Яги, секреты Змея Горыныча, чудесный сад с золотыми яблоками, живую и мёртвую воду.
- Волшебные артефакты. В музее представлены реплики гребня, зеркальца, сапог-скороходов и других сказочных предметов.
- Мастер-классы. Можно научиться создавать Борецкую роспись на шкатулке или расписывать загорскую матрёшку.
- Чаепитие. В конце посещения гостей угощают травяным чаем из самовара с пряниками и сушками.
Экскурсии проводят профессиональные актёры, которые вовлекают посетителей в живую историю.
Особняк-Небылица
Этот музей расположен в особняке XIX века на улице Некрасова, 14б. Концепция основана на легенде о профессоре фон Хеленверкоффе, который собирал сказочные артефакты и превратил дом в музей.
Чем интересен:
- Многоэтажная экспозиция. Четыре этажа, каждый из которых посвящён отдельной теме: лаборатория профессора, библиотека, сказочный лес, замок Кощея и др.
- Более 100 сказочных персонажей. Здесь можно увидеть Кощея Бессмертного, Бабу-ягу, Соловья-разбойника, русалок, домовых и многих других.
- Интерактив и мультимедиа. Многие экспонаты можно трогать, а звуковые эффекты и проекции создают атмосферу полного погружения.
- QR-коды. Возле каждого персонажа есть табличка с QR-кодом, по которому можно прослушать аудиосказку.
- Чердак и крыша. На чердаке живёт хоббит, а летом можно выйти на крышу и полюбоваться видами города.