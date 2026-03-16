Где в Санкт-Петербурге есть музей сказок?
Где в Санкт-Петербурге есть музей сказок?

Опубликовано: 16 марта 2026 07:27
 Проверено редакцией
музей, сказка
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
В Санкт-Петербурге есть два музея, которые предлагают не просто осмотр экспонатов, а полноценное погружение в сказочный мир. 

Музей Русской Сказки «За лесами, за горами»

Этот музей — не просто экспозиция, а настоящее путешествие в мир русских народных сказок. Расположен он по адресу: Каменноостровский проспект, 61.

Что вас ждёт:

  • Интерактивные зоны. Вместо статичных экспонатов — возможность трогать, пробовать, забираться внутрь. Можно пострелять из лука, примерить кокошники или шапку царя, поставить ухватом горшок в печь или высечь искру огнивом.
  • Тематические залы. 15 залов, каждый из которых посвящён отдельной сказке или персонажу. Здесь можно увидеть тайны избушки Бабы Яги, секреты Змея Горыныча, чудесный сад с золотыми яблоками, живую и мёртвую воду.
  • Волшебные артефакты. В музее представлены реплики гребня, зеркальца, сапог-скороходов и других сказочных предметов.
  • Мастер-классы. Можно научиться создавать Борецкую роспись на шкатулке или расписывать загорскую матрёшку.
  • Чаепитие. В конце посещения гостей угощают травяным чаем из самовара с пряниками и сушками.

Экскурсии проводят профессиональные актёры, которые вовлекают посетителей в живую историю.

Особняк-Небылица

Этот музей расположен в особняке XIX века на улице Некрасова, 14б. Концепция основана на легенде о профессоре фон Хеленверкоффе, который собирал сказочные артефакты и превратил дом в музей.

Чем интересен:

  • Многоэтажная экспозиция. Четыре этажа, каждый из которых посвящён отдельной теме: лаборатория профессора, библиотека, сказочный лес, замок Кощея и др.
  • Более 100 сказочных персонажей. Здесь можно увидеть Кощея Бессмертного, Бабу-ягу, Соловья-разбойника, русалок, домовых и многих других.
  • Интерактив и мультимедиа. Многие экспонаты можно трогать, а звуковые эффекты и проекции создают атмосферу полного погружения.
  • QR-коды. Возле каждого персонажа есть табличка с QR-кодом, по которому можно прослушать аудиосказку.
  • Чердак и крыша. На чердаке живёт хоббит, а летом можно выйти на крышу и полюбоваться видами города.
