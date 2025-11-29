Монферран боялся закончить Исаакий? Легенда с пугающим совпадением

Эта стройка стала настолько долгой, что даже вошла в финскую речь.

Исаакиевский собор сегодня — один из самых узнаваемых символов Петербурга: массивные колонны, грандиозный купол, строгая гармония пропорций и ощущение, что он здесь "с самого основания города". Но представить столицу без него действительно сложно лишь теперь — когда строительство завершилось. Когда-то же оно казалось бесконечным.

Фразеологизм, родившийся рядом, но за границей

Стройка длилась около сорока лет, и это было настолько долго, что в финском языке появился устойчивый оборот “rakentaa kuin Iisakinkirkkoa” — дословно "строить как Исаакиевский".

Так сравнивают любое дело, которое никак не удаётся довести до конца. Согласитесь, редкий пример, когда архитектурный объект становится целой языковой формулой.

Почему так долго: факты без мифов

Реальная причина длительности строительства объяснима: мощные гранитные колонны, сложные инженерные решения, постоянные проекты усиления фундамента, неоднородный грунт, необходимость специальных технологий и многократных переделок.

Проект требовал не только мастерства, но и времени, и каждая ошибка могла привести к катастрофе.

Но есть и легенда

Согласно распространённому преданию, в детстве Огюсту Монферрану будто бы нагадала цыганка: он проживёт до тех пор, пока не завершит величайшее дело своей жизни.

Когда судьба привела архитектора к грандиозному храму на берегах Невы, слова пророчества, по легенде, могли обрести смысл. Хочешь жить — строй медленно. А может, дело было вовсе не в страхе и не в предсказании — но история стала частью городского фольклора.

Совпадение, в которое легко поверить

Торжественное освящение собора состоялось в 1858 году. Спустя совсем короткое время Монферрана не стало. Факт, ставший удобной точкой для легенды: словно архитектор завершил дело — и ушел со сцены.

Сегодня трудно разделить правду и фантазию, однако легенда живёт — как ещё один, пусть и неофициальный, слой истории величественного памятника.