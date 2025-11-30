Городовой / Общество / «Болит не шпора»: как бороться с болью в пятках — совет ортопеда
«Болит не шпора»: как бороться с болью в пятках — совет ортопеда

Опубликовано: 30 ноября 2025 01:00
шпора пяточная
Фото: Городовой.ру

Проблема способна лишить радости от жизни и прогулок.

Пяточная шпора — частая причина боли в стопе, особенно утром, когда первые шаги даются с неприятными ощущениями. О том, откуда она берётся и как её лечить, «Городовому» рассказал Саакян Артур, кандидат медицинских наук, руководитель клиники травматологии и ортопедии.

Он поясняет, что наиболее распространённая форма — пяточная шпора на подошвенной поверхности стопы.

«Во-первых, давайте определимся с тем, что такое шпора. Самая распространенная шпора на стопе — это шпора пяточная, основная жалоба - это боли в области пятки, именно в подошвенной поверхности пятки».

Боль появляется из-за воспаления в месте прикрепления подошвенной фасции. И чаще всего проблема начинается с плоскостопия:

«Из-за плоскостопия неправильная нагрузка в стопе идет, перегрузка подошвенной фасции. Она то и дает мелкие воспалительные трещинки».

Кость пытается компенсировать перегрузку и «наращивает» костный выступ, но болит не он, а воспалённая фасция:

«Пяточная шпора всё больше и больше растёт. И в основном болит не шпора, а воспаление места прикрепления этой фасции к пяточной кости».

Главный принцип лечения — снять лишнюю нагрузку со стопы. Для этого необходимы индивидуальные ортопедические стельки-супинаторы, изготовленные по слепку стопы: именно они помогают перераспределить нагрузку и снизить воспаление. В дальнейшей терапии применяют противовоспалительные средства, физиопроцедуры и лечебную физкультуру.

Саакян подчёркивает: лечить нужно не сам нарост, а причину — воспаление и плоскостопие. В большинстве случаев правильные стельки и снижение нагрузки существенно облегчают симптомы.

Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
