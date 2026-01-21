Когда был построен Санкт-Петербург?

Санкт‑Петербург родился в 1703 году — когда Пётр I заложил на Заячьем острове Петропавловскую крепость. Это и стало точкой отсчёта: с неё началась история города, который вскоре превратился в «окно в Европу».

Интересно, что место выбрали не случайно. Болотистая дельты Невы казалась неподходящей для строительства — но именно это делало её стратегически выгодной. Противник не рискнёт штурмовать крепость, стоящую посреди топей и островов. А для Петра это был шанс создать город по своему замыслу — с прямыми улицами, каналами и европейской архитектурой.

Первые годы были суровыми: рабочие вгрызались в зыбкую почву, вбивали сваи, осушали болота. Деревья рубили на месте, камень везли издалека. Строили быстро, порой небрежно — главное было успеть до холодов. Многие первые дома были деревянными, но уже через несколько лет начали появляться каменные фасады.

Любопытный факт: Пётр лично участвовал в разметке улиц и следил за тем, чтобы дома стояли в линию. Он даже ввёл правило: каждый приезжий должен привезти с собой камни для мощения дорог. Так город постепенно обретал тот строгий, упорядоченный облик, который мы знаем сегодня.

Уже к середине XVIII века Петербург перестал быть «деревянной деревней» и превратился в блистательную столицу с дворцами, соборами и набережными, которые и по сей день кажутся чудом, выросшим из болотной глади.