Куда я деваю кофейный жмых на даче: 3 способа его применения

Советы по использованию спитого кофе на дачном участке.

Не каждый дачник знает, куда на участке можно деть кофейный жмых. Многие его просто выбрасывают, при этом от спитого кофе может быть польза.

На канале "Дачные будни" дают 3 способа использования этого отхода, выбрасывать его больше не будете.

Варианты использования кофейного жмыха на даче многообразны, рассмотрим лишь некоторые из них.

Первый способ - борьба со слизнями

Рекомендуется рассыпать свежий кофейный жмых близ растений, которые атакуют моллюски. Они к ним больше не приблизятся по 2 причинам. Им не нравится аромат кофе, а значит, растения уже под защитой. Также кофейный жмых будет налипать на тела слизней, двигаться по нему будет некомфортно. Но стоит обратить внимание, что обновлять партию жмыха вокруг растений придётся часто, он будет терять запах, а также уходить в землю после дождя.

Второй вариант - как разрыхлитель

Кофейный жмых можно мешать с землей перед высадкой рассады. Почва станет более воздушной, семенам будет легче прорасти. Кроме того, рыхлый грунт более удобен при пересадке растений, меньше риск повредить их нежные корни.

Третий способ применения жмыха на даче - для посева мелких семян

Например, вы хотите высадить морковь, но семена настолько мелкие, что приходится брать их в пригоршню и отправлять в грядку. Так посадки получатся слишком густыми, много моркови придётся прореживать. Если смешать семена с кофейным жмыхом, то такой густо засаженной грядки не получится.

