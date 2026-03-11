Русский город, где Петр I заложил крепость: сменил 3 названия за 300 лет - где находится и что посмотреть

История и достопримечательности небольшого городка в Липецкой области

В Липецкой области есть небольшой город с удивительной историей. Сегодня его население составляет около 11 тысяч человек, а называется он Чаплыгин. Однако это имя город получил только в середине XX века. Раньше он носил звучное название Раненбург, что в переводе означает «апельсиновая крепость».

История города

История поселения началась в XVII веке как военного укрепления. Но по-настоящему его судьбу изменил Петр I, который приказал построить здесь крепость и назвал ее Ораниенбургом.

Со временем сложное название трансформировалось в более удобное - Раненбург. Царь подарил эти земли своему сподвижнику Александру Меншикову, который основал здесь монастырь.

В советское время город переименовали в Чаплыгин в честь знаменитого уроженца, математика Сергея Чаплыгина. Интересно, что железнодорожная станция поблизости до сих пор носит историческое имя Раненбург.

Место ссылки

Именно отсюда в сибирскую ссылку отправился сам князь Меншиков, впавший в немилость. Но самую трагическую страницу в историю города вписал малолетний император Иоанн VI.

Он содержался в местной крепости под железной маской, а позже был убит в Шлиссельбурге. В память об этих событиях в центре Чаплыгина установлен уникальный для России памятник, который так и называют - «Русская железная маска».

В городе с большим уважением относятся и к своим основателям. В городском парке можно увидеть необычный монумент: два всадника - Петр I и Александр Меншиков.

Купеческая старина и музеи

Прогуливаясь по центру, создается впечатление, что попадаешь в декорации к фильму о дореволюционной России. Здесь сохранилось множество зданий XIX века. Самым старым считается Дом Меншикова, где сейчас находится краеведческий музей.

В городе работают и другие интересные музеи:

Музей кукол, расположившийся в особняке, где родился известный географ;

Музей купеческого быта в доме, принадлежавшем торговцам крупами;

Старинные торговые ряды;

Дом со скульптурами, который выделяется своим фасадом.

Храмы и современный облик города

Из любой точки города можно увидеть величественный Троицкий собор с 72-метровой колокольней. Рядом с ним обустроено площадь с фонтаном. В городе также действует старинная Вознесенская церковь в стиле барокко, которая долгое время использовалась не по назначению и была возвращена верующим в начале XXI века.

Город выглядит очень ухоженным: везде чисто, много зелени и цветников. Для отдыха местных жителей и гостей благоустроены сразу два парка, а в Нижнем парке есть даже пляж и уличный бассейн.

