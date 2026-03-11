Городовой / Город / Магистраль М-1 в Петербурге: старт общественных слушаний в Приморском районе
Магистраль М-1 в Петербурге: старт общественных слушаний в Приморском районе

Опубликовано: 11 марта 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Инициатива не предполагает строительство капитальных объектов.

В Санкт-Петербурге стартовали общественные слушания по проекту трассы «Магистраль М-1». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре.​

На слушаниях рассматривают планировку территории и межевание участков для будущего строительства. Изменения в проекте планировки и межевания Приморского района касаются части квартала 4, ограниченного безымянным переулком, Пляжевым переулком, а также Водной и Бобыльской улицами.​

Проект не подразумевает возведение капитальных сооружений, а лишь формирование элементов планировочной структуры. Обсуждения завершатся 8 апреля 2026 года, а концепции опубликуют на сайте ведомства с 18 по 27 марта в разделе «ППТ».

Автор:
Юлия Аликова
Город
