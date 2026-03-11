Магистраль М-1 в Петербурге: старт общественных слушаний в Приморском районе

Новости по теме

Какие документы нужны для межевания земельных участков в Санкт-Петербурге?

Перейти

Новые башни «Газпрома»: общественные слушания по планировке пройдут в Петербурге через месяц

Перейти

Не средство, а панацея: разместили на участке – и галоп убегающих слизней будет слышен всем соседям

Перейти

Нужны соль и свеча: как за день выкорчевать пни на участке - шириной в два обхвата и то сдаются

Перейти

Красота без напряга: меняю ландшафтный дизайн участка за два дня - минимальный уход, а сад будет радовать вечно

Перейти