Забудьте о подогретом асфальте! Вот хитрый трюк, который используют финны: чёткие приоритеты и открытая информация — и дороги чистые

Борьба с обильными снегопадами — вечная головная боль для северных городов, и Санкт-Петербург не исключение. При наличии большого количества осадков, схожего с российскими реалиями, многие зарубежные города демонстрируют иную степень эффективности в очистке дорог.
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета Алексей Цивилёв поделился с порталом «Городовой» взглядом на зарубежный опыт и причины, по которым передовые технологии остаются невостребованными в мегаполисе.
Хельсинки: победа логистики и цифровизации
Ответ на вопрос об эффективности уборки кроется не только в технике, но и в организации процесса. Алексей Цивилёв подчеркивает:
“Эффективность уборки снега во многом зависит от продуманной логистики и цифровизации”.
В качестве примера приводится финская столица — Хельсинки.
Городская администрация Хельсинки подходит к зиме с заранее разработанным документом.
“В Хельсинки, например, городская администрация заранее утверждает “снеговой план” на зимний сезон”, — сообщает депутат.
Этот план детально определяет приоритетные зоны: остановки общественного транспорта, пешеходные маршруты к социально значимым объектам — школам и больницам, а также основные транспортные артерии.
Более того, график вывоза снега по районам и временные ограничения на парковку в дни уборки публикуются в открытом доступе и интегрируются в мобильное приложение.
Потенциал для Петербурга: четкость и информирование
Для Петербурга, с его сложной транспортной системой, такой подход кажется весьма перспективным.
“Для Петербурга подобные подходы могут быть особенно актуальны: внедрение чёткого сезонного плана с приоритетами социально значимых маршрутов, использование цифровых инструментов для координации работ и информирования граждан”, — отмечает Цивилёв.
Четкое планирование и открытость информации позволяют жителям и коммунальным службам работать синхронно.
Технологии будущего, не прижившиеся в настоящем
Вопрос об использовании самонагревающегося асфальта и других футуристических решений неизбежно возникает при сравнении с мировым опытом. Однако, внедрение таких технологий в Петербурге сталкивается с серьезными препятствиями.
“Есть опыт подогрева дорожного полотна, но для Петербурга, где климат характеризуется частыми оттепелями и обильными осадками, его массовое внедрение может быть экономически неоправданным и технически рискованным”, — объясняет депутат.
Климатические особенности Северной столицы — смены циклов замерзания и оттаивания — делают систему постоянного подогрева дорожного полотна чрезмерно затратной и подверженной риску выхода из строя из-за резких перепадов температур и большого объема снегопадов, требующих постоянной активации системы.
Таким образом, ставка делается не на высокотехнологичное полотно, а на отработанную логистику и своевременную механическую очистку.
