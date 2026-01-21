Забудьте о подогретом асфальте! Вот хитрый трюк, который используют финны: чёткие приоритеты и открытая информация — и дороги чистые

Борьба с обильными снегопадами — вечная головная боль для северных городов, и Санкт-Петербург не исключение. При наличии большого количества осадков, схожего с российскими реалиями, многие зарубежные города демонстрируют иную степень эффективности в очистке дорог.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета Алексей Цивилёв поделился с порталом «Городовой» взглядом на зарубежный опыт и причины, по которым передовые технологии остаются невостребованными в мегаполисе.

Хельсинки: победа логистики и цифровизации

Ответ на вопрос об эффективности уборки кроется не только в технике, но и в организации процесса. Алексей Цивилёв подчеркивает:

“Эффективность уборки снега во многом зависит от продуманной логистики и цифровизации”.

В качестве примера приводится финская столица — Хельсинки.

Городская администрация Хельсинки подходит к зиме с заранее разработанным документом.

“В Хельсинки, например, городская администрация заранее утверждает “снеговой план” на зимний сезон”, — сообщает депутат.

Этот план детально определяет приоритетные зоны: остановки общественного транспорта, пешеходные маршруты к социально значимым объектам — школам и больницам, а также основные транспортные артерии.

Более того, график вывоза снега по районам и временные ограничения на парковку в дни уборки публикуются в открытом доступе и интегрируются в мобильное приложение.

Потенциал для Петербурга: четкость и информирование

Для Петербурга, с его сложной транспортной системой, такой подход кажется весьма перспективным.

“Для Петербурга подобные подходы могут быть особенно актуальны: внедрение чёткого сезонного плана с приоритетами социально значимых маршрутов, использование цифровых инструментов для координации работ и информирования граждан”, — отмечает Цивилёв.

Четкое планирование и открытость информации позволяют жителям и коммунальным службам работать синхронно.

Технологии будущего, не прижившиеся в настоящем

Вопрос об использовании самонагревающегося асфальта и других футуристических решений неизбежно возникает при сравнении с мировым опытом. Однако, внедрение таких технологий в Петербурге сталкивается с серьезными препятствиями.

“Есть опыт подогрева дорожного полотна, но для Петербурга, где климат характеризуется частыми оттепелями и обильными осадками, его массовое внедрение может быть экономически неоправданным и технически рискованным”, — объясняет депутат.

Климатические особенности Северной столицы — смены циклов замерзания и оттаивания — делают систему постоянного подогрева дорожного полотна чрезмерно затратной и подверженной риску выхода из строя из-за резких перепадов температур и большого объема снегопадов, требующих постоянной активации системы.

Таким образом, ставка делается не на высокотехнологичное полотно, а на отработанную логистику и своевременную механическую очистку.

