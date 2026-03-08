Яйца на Пасху крашу только так: 3 секретных способа от бабули из деревни

Варианты покраски яиц на Пасху.

Пасха - великий праздник у православных. Этот день связан с можеством обычаев и традиций, один из них - покраска яиц. Делимся необычными способами, их изобрели очень давно, но они до сих пор не сбавляют популярности.

Вариантами покраски яиц делятся на канале "Посад", стоит обязательно их протестировать.

Яйца "Мраморные"

Для этого варианта покраски яиц потребуются луковая шелуха и аптечная зелёнка, а также старые колготки, но обязательно чистые. Шелуху режем ножницами на мелкие кусочки, чем мельче, тем больше узоров получится на готовых яйцах.

Яйца мочим и обваливаем в шелухе, после чего аккуратно закладываем каждое в мешочек из капрона (нарежем их из колготок), прочно завязываем нитками с 2 сторон. Опускаем подготовленные яйца в воду, выливаем пузыкёк зелёнки, варим 10-15 минут, а затем вытаскиваем и остужаем в холодной воде.

Когда яйца остыли, снимаем капрон, убираем шулуху, яйца получатся пёстрыми оранжево-зелёными, очень красиво!

В рисе

Подготовим несколько красителей, идеально подходят жидкие пищевые. По количеству красителей ставим на стол глубокие миски, в каждую насыпаем сырой рис, капаем краситель, перемешиваем. Горячие варёные яйца закапываем в рис и оставляем на несколько часов. Они получатся цветными в крапинку, будто яйца сказочных птиц.

С нитками

Подготовим несколько мотков разноцветных ниток. Предварительно проверим, чтобы нитки красились, для этого можно опустить по одной в воду. Меняет цвет, значит такие нитки нам подходят. Обматываем яйца нитками плотно, для каждого - несколько цветов, чтобы не осталось просветов. В таком виде варим их в кастрюле 15 минут.

Остужаем яйца, убираем нитки. Результат - красивые яйца с разноцветными полосами.

