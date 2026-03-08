Городовой / Полезное / Домашний козий сыр: в разы вкуснее магазинного и рыночного – готовится проще простого
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чем отличаются советские и современные школьники: взгляд на систему образования - разница оказалась колоссальной Полезное
"Сельдь под шубой" - больше не в фаворитах: Заменили её на другой салат - просто и вкусно Полезное
Когда и как сеять астры на рассаду: понятная инструкция и топ-5 роскошных сортов - соседи обзавидуются Полезное
Лью в компост белую жижу: И он созревает в 2 раза быстрее - бесценный эликсир Полезное
Яйца на Пасху крашу только так: 3 секретных способа от бабули из деревни Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Домашний козий сыр: в разы вкуснее магазинного и рыночного – готовится проще простого

Опубликовано: 8 марта 2026 02:43
 Проверено редакцией
Домашний козий сыр: в разы вкуснее магазинного и рыночного – готовится проще простого
Домашний козий сыр: в разы вкуснее магазинного и рыночного – готовится проще простого
Городовой ру
Рецепт козьего сыра в домашних условиях

Сыры пользуются значительной популярностью в современном мире. Существует множество разнообразных видов этого молочного продукта, которые могут различаться по текстуре, происхождению, способу производства и вкусовым характеристикам. Сыр, изготовленный из козьего молока, является изысканным деликатесом. Его можно приготовить самостоятельно, при этом по своим вкусовым качествам он не будет уступать французским аналогам.

Ингредиенты:

  • козье молоко — 4 стакана;
  • кефир — 4 стакана;
  • яйца — 6 шт.;
  • соль — 1 чайная ложка;
  • зелень — по вкусу.

Инструкция по приготовлению:

1. Соедините кефир и козье молоко.


2. В отдельной емкости взбейте яйца с солью с помощью венчика. Подогрейте молочную смесь до теплого состояния и аккуратно введите в нее яичную смесь.

3. Доведите смесь до кипения и дождитесь образования хлопьев. Остудите полученную массу и добавьте зелень.

4. Процедите заготовку через марлю, предварительно помещенную в дуршлаг. Необходимо обеспечить полное стекание избыточной жидкости из сыворотки.

5. Заверните сыр в марлю и поместите его под пресс в холодильник. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказали, как приготовить салат, который можно есть в Великий Пост.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью