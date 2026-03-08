Домашний козий сыр: в разы вкуснее магазинного и рыночного – готовится проще простого

Сыры пользуются значительной популярностью в современном мире. Существует множество разнообразных видов этого молочного продукта, которые могут различаться по текстуре, происхождению, способу производства и вкусовым характеристикам. Сыр, изготовленный из козьего молока, является изысканным деликатесом. Его можно приготовить самостоятельно, при этом по своим вкусовым качествам он не будет уступать французским аналогам.
Ингредиенты:
- козье молоко — 4 стакана;
- кефир — 4 стакана;
- яйца — 6 шт.;
- соль — 1 чайная ложка;
- зелень — по вкусу.
Инструкция по приготовлению:
1. Соедините кефир и козье молоко.
2. В отдельной емкости взбейте яйца с солью с помощью венчика. Подогрейте молочную смесь до теплого состояния и аккуратно введите в нее яичную смесь.
3. Доведите смесь до кипения и дождитесь образования хлопьев. Остудите полученную массу и добавьте зелень.
4. Процедите заготовку через марлю, предварительно помещенную в дуршлаг. Необходимо обеспечить полное стекание избыточной жидкости из сыворотки.
5. Заверните сыр в марлю и поместите его под пресс в холодильник. Приятного аппетита!
