"Сельдь под шубой" - больше не в фаворитах: Заменили её на другой салат - просто и вкусно

Приготовление салатов - отдельное искусство, изменив всего 1 ингредиент, можно получить совсем новое необычное блюдо. Мало кто из хозяек знает, что на основе солёной сельди можно приготовить не только заменитую "Шубу", но и другое вкусное блюдо, раскроем рецепт.
Как можно приготовить вкусный салат с солёной сельдью, рассказывают на канале "Простые рецепты", берите способ на заметку, получается очень вкусно.
Для приготовления салата нам потребуются следующие продукты:
- 1 солёная сельдь;
- 300 г картошки;
- 170 г консервированного горошка;
- 140 г маринованных огурцов;
- 1 красный лук;
- небольшой пучок свежего укропа;
- соль и специи по вкусу;
- растительное масло для заправки салата.
Рецепт приготовления салата с сельдью по шагам
- Картошку отвариваем в кожуре, предварительно клубни моем. Остужаем картофель, снимаем шкурку, клубни нарезаем на кубики и отправляем в салатник.
- Седьдь чистим - нужно отделить филе, убрав при этом все кости, плавники, голову, внутренности и хвост. Мякоть промыть, чтобы не осталось горечи, а затем обсушить бумажным полотенцем и нарезать в салат.
- С горошка слить жидкость, отправить его в салатник к сельди и картофелю.
- Лук нарезать небольшими кубиками. Брать лучше красный, а не белый, он не обладает таким острым вкусом, больше подходит для приготовления салатов.
- Огурчики также нарезаем, не забываем слить выделившийся сок, он может сделать салат слишком водянистым.
- Смешиваем продукты в салатнике, по вкусу добавляем соли и специй, заправляем растительным маслом.
- Салат выкладываем в салатник горкой, посыпаем для красоты нарезанным укропом.
Вкусное блюдо готово, его не стыдно поставить на праздничный стол. Этот салат с сельдью готовится достаточно просто, не нужно укладывать слои и ждать, пока блюдо настоится в холодильнике, подавать его можно сразу и собирать восторги гостей и домашних.
