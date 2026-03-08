Городовой / Полезное / "Сельдь под шубой" - больше не в фаворитах: Заменили её на другой салат - просто и вкусно
"Сельдь под шубой" - больше не в фаворитах: Заменили её на другой салат - просто и вкусно

Рецепт приготовления необычного салата.

Приготовление салатов - отдельное искусство, изменив всего 1 ингредиент, можно получить совсем новое необычное блюдо. Мало кто из хозяек знает, что на основе солёной сельди можно приготовить не только заменитую "Шубу", но и другое вкусное блюдо, раскроем рецепт.

Как можно приготовить вкусный салат с солёной сельдью, рассказывают на канале "Простые рецепты", берите способ на заметку, получается очень вкусно.

Для приготовления салата нам потребуются следующие продукты:

  • 1 солёная сельдь;
  • 300 г картошки;
  • 170 г консервированного горошка;
  • 140 г маринованных огурцов;
  • 1 красный лук;
  • небольшой пучок свежего укропа;
  • соль и специи по вкусу;
  • растительное масло для заправки салата.

Рецепт приготовления салата с сельдью по шагам

  1. Картошку отвариваем в кожуре, предварительно клубни моем. Остужаем картофель, снимаем шкурку, клубни нарезаем на кубики и отправляем в салатник.
  2. Седьдь чистим - нужно отделить филе, убрав при этом все кости, плавники, голову, внутренности и хвост. Мякоть промыть, чтобы не осталось горечи, а затем обсушить бумажным полотенцем и нарезать в салат.
  3. С горошка слить жидкость, отправить его в салатник к сельди и картофелю.
  4. Лук нарезать небольшими кубиками. Брать лучше красный, а не белый, он не обладает таким острым вкусом, больше подходит для приготовления салатов.
  5. Огурчики также нарезаем, не забываем слить выделившийся сок, он может сделать салат слишком водянистым.
  6. Смешиваем продукты в салатнике, по вкусу добавляем соли и специй, заправляем растительным маслом.
  7. Салат выкладываем в салатник горкой, посыпаем для красоты нарезанным укропом.

Вкусное блюдо готово, его не стыдно поставить на праздничный стол. Этот салат с сельдью готовится достаточно просто, не нужно укладывать слои и ждать, пока блюдо настоится в холодильнике, подавать его можно сразу и собирать восторги гостей и домашних.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить вкусный кулич на Пасху.

Автор:
Марина Котова
Полезное
