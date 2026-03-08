Российский город, основанный в 1214 году: знаменит храмами XVII века - где находится и что посмотреть

Достопримечательности старинного городка

В тени популярных туристических маршрутов Золотого кольца скрывается множество самобытных городов, о существовании которых многие даже не догадываются. Одним из таких мест является Нерехта - третий по возрасту город Костромской области, основанный в 1214 году.

Он находится ровно на полпути между Ярославлем и Костромой и обладает всеми данными, чтобы занять достойное место в путеводителях.

В городе сохранился цельный исторический центр с купеческими особняками и старинными храмами. Атмосфера русской глубинки здесь настолько аутентична, что забываешь о современном мире, когда попадешь сюда.

legion-media

Архитектурный портал в прошлое

Путешествие в Нерехту начинается сразу по прибытии - с вокзала конца XIX века, который был отреставрирован в 2024 году. Стоит сделать несколько шагов от вокзала в сторону центра, и возникает ощущение путешествия на машине времени.

Сначала идут обычные советские пятиэтажки, но вскоре появляется старый город, который почти не тронула современная стройка. Здесь нет новомодных коттеджей, зато сохранились целые улицы с деревянными домами.

У многих из них до сих пор видна красивая резьба на окнах. А среди деревянных домов стоят старинные каменные здания, где раньше жили купцы.

legion-media

Город контрастов и промыслов

Исторически Нерехта была крупным ремесленным и промышленным центром. В разные века здесь добывали соль, процветали кузнечное и гончарное дело, иконопись и ювелирное мастерство. В XIX веке локомотивом экономики стала текстильная промышленность.

Наибольшего расцвета город достиг при фабриканте Брюханове. Самым красивым зданием той эпохи считается фабричная больница — изящный особняк в стиле модерн с майоликовой плиткой, где сегодня располагается краеведческий музей.

legion-media

Другие достопримечательности Нерехты

Благовещенская церковь - величественный храм, который в советское время был переоборудован под макаронную фабрику. В начале 2000-х церковь вернули верующим.

А над центральной площадью возвышается колокольня Казанского собора. В самом соборе еще в 1940-х годах разместили хлебопекарное производство. Кроме того, на центральной площади расположены торговые ряды. Классическое здание с 23 колоннами было построено в XIX веке и по сей день выполняет свое изначальное предназначение.

"Цельный исторический центр, сразу несколько старинных церквей XVII – XVIII веков, множество прекрасных образцов деревянного зодчества, каменные усадьбы и бывшие купеческие особняки, а также непередаваемая атмосфера русской глубинки. Что еще нужно для полноценной туристической поездки?" - отметил автор блога "Беспорядочные путешествия".

