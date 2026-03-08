Городовой / Полезное / Беру кастрюлю с водой и яйца: Готовлю самый пышный омлет - воздушнее только в детском саду
Беру кастрюлю с водой и яйца: Готовлю самый пышный омлет - воздушнее только в детском саду

Опубликовано: 8 марта 2026 04:28
 Проверено редакцией
Legion-Media
Совет по приготовлению пышного омлета.

Все из нас помнят, какой пышный, вкусный и воздушный омлет подавали нам в детском саду. Некоторые проносят этот вкус через всю жизнь, но повторить рецепт не могут. А нужно всего лишь соблюдать ряд правил приготовления яиц.

Способом приготовления пышного омлета делятся на канале "Простые рецепты".

Для приготовления пышного омлета необходимо взять:

  • 5 крупных куриных яиц;
  • 300 мл молока;
  • 0,5 ч. л. соли.

Способ приготовления омлета

  1. Отмерять ингредиенты необходимо в мерный стакан. Разбиваем яйца, из 5 должно получиться 300 миллилитров.
  2. Доливаем к яйцам ровно такое же количество молока. Этот момент очень важен, соотношение ингредиентов гарантирует пышную текстуру готового блюда.
  3. Перемешиваем яйца с молоком при помощи вилки. Нет необходимости их тщательно взбивать, нужно лишь соединить ингредиенты.
  4. Солим яично-молочную массу и вымешиваем при помощи вилки ещё раз.
  5. Выливаем яйца с молоком в глубокую миску, при этом учитываем, что во время приготовления омлет увеличится в объеме, оставляем до края миски свободное место примерно в 5 сантиметров.
  6. Ставим на плиту кастрюлю с толстым дном. Если такой не имеется, то кладём на дно свёрнутое в 2-3 раза кухонное чистое полотенце. Так мы добьемся того, что омлет не будет пригорать к посуде.
  7. Ставим на дно кастрюли миску с омлетом, доливаем в кастрюлю воду, чтобы она закрывала миску наполовину.
  8. Включаем нагрев, дожидаемся, чтобы вода закипела, снижаем интенсивность нагрева и накрываем кастрюлю крышкой.
  9. Омлет будет готовиться на пару примерно 25 минут.

Когда блюдо готово, достаём миску с ним из воды, даём омлету немного остыть, а затем переворачиваем на плоскую тарелку. Подавать вкусный омлет можно со сметаной и зеленью, а можно положить на тарелку рядом немного салата.

Ранее издание рассказывало, как можно покрасить яйца на Пасху необычным способом.

Автор:
Марина Котова
