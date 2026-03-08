Городовой / Полезное / Половодье в 2026 будет мощным: агроном Давыдова рассказала, как спасти сад от затопления – простой метод
Половодье в 2026 будет мощным: агроном Давыдова рассказала, как спасти сад от затопления – простой метод

Опубликовано: 8 марта 2026 05:39
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как помочь растениям на даче во время половодья

Весеннее половодье является распространённым природным явлением, обусловленным интенсивным таянием снежного покрова и льда. Данное явление может повлечь за собой подтопление территорий, повреждение строений, угнетение растительности и снижение плодородности почв.

В результате паводка возможно загнивание корневой системы древесных, кустарниковых и многолетних культур, ухудшение структуры почвы и вымывание ценных питательных элементов. Каким образом можно минимизировать негативные последствия паводка рассказала агроном Ксения Давыдова.

В первую очередь, при регулярном подтоплении участка целесообразно организовать эффективную дренажную систему для отвода избыточной влаги. Помимо общей системы каналов и трубопроводов, рекомендуется создание борозд и канавок между грядками для ускоренного отвода воды с огородных и цветочных участков.

Для повышения водопроницаемости глинистых почв необходимо регулярно вносить песок и торф (с нейтральным уровнем pH), а также проводить рыхление и мульчирование почвы с использованием торфа, опилок, компоста.

Кроме того, в осенний период целесообразно осуществлять глубокую перекопку почвы, что способствует улучшению ее структуры и повышению водопроницаемости в весенний период.

Для минимизации негативного воздействия избыточной влаги на корневую систему растений рекомендуется производить их посадку на возвышенных участках. При отсутствии такой возможности лучше формировать высокие грядки и клумбы, что также способствует снижению риска застоя воды у корней. На низменных участках с высоким уровнем воды допустима посадка исключительно влаголюбивых видов растений, естественной средой обитания которых являются прибрежные зоны водоемов.

С целью предотвращения застоя воды в прикорневой зоне деревьев рекомендуется формировать земляные насыпи вокруг стволов.

Посадка влаголюбивых пород деревьев, таких как ива, клен, береза и аналогичные виды, на участке способствует эффективному дренированию. Некоторые из этих видов способны абсорбировать до 300 литров воды в сутки. Кроме того, их развитая корневая система обеспечивает защиту почвы от эрозии.

Ранее мы рассказали, как удобрить малину после схода снега.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
