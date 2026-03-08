Половодье в 2026 будет мощным: агроном Давыдова рассказала, как спасти сад от затопления – простой метод

Новости по теме

Этот сорняк дачники безжалостно рвут с корнем, а он защищает от фитофторы: надежная "охрана" для томатов

Перейти

1 щепотка в воду - и черенки пускают бороду из корней: хоть завтра в грядку - приживутся на раз-два

Перейти

Семена больше так не сею: 1 ошибка губит весь урожай - вот почему корни гниют еще до высадки в грунт

Перейти

Умным садоводам танцы с бубном не нужны: черенок даст кисточку корней просто в воде, но обрезать - только так

Перейти

Восстанет, словно Феникс из пепла: реанимация погибающей орхидеи – новые корни попрут, как иглы у ежа

Перейти