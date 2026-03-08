Весной малине - как воздух: 1 ложка на 10 л - сладких, крупных ягод как звезд на небе, урожая и соседям хватит

Чем подкормить малину весной: органические и комплексные удобрения на выбор

Весной садоводы приступают к подкормке культур. Автор канала «Вдали от города» делится с читателями проверенными рецептами удобрений. Она напоминает, что крупные, сладкие ягоды малины вырастают только на мощных, хорошо развитых побегах. А их сила напрямую зависит от того, какое питание получит куст весной, до цветения.

Весной малине нужен не только азот, а полный комплекс: азот для роста побегов, фосфор для развития корней и калий для сладости ягод. Идеальное соотношение — 18:18:18, 19:19:19 или 20:20:20.



Самый простой способ — растворить столовую ложку с горкой комплексного удобрения (нитроаммофоски или азофоски с микроэлементами) в 10 литрах воды. Вносят раствор под корень по влажной почве, а через 5 дней опрыскивают по листу для лучшего усвоения.

Если нет времени на полив каждого куста, можно поступить проще: разбросать под кусты по горсти азофоски и аммиачной селитры, слегка заделать граблями или тяпкой. Дожди сами доставят питание к корням. При сухой погоде посадки поливают.

Органическая подкормка

Для сторонников природного земледелия подойдут настои куриного помёта или коровяка.

Куриный помёт: 1 литр помёта заливают 10 литрами воды и оставляют на солнце, ежедневно помешивая. Через 5 дней настой готов. Для подкормки 1 литр настоя разводят в 9 литрах воды и поливают по влажной земле (1 литр под куст). Затем обязательно проливают чистой водой.

Коровяк: В ёмкость помещают 1 часть свежего навоза и 5 частей воды, ежедневно перемешивают. Когда на поверхности появятся пузырьки, значит процесс брожения запущен. Через неделю настой посветлеет — он готов. 1 литр коровяка разводят в 10 литрах воды, добавляют 0,5 литра золы или столовую ложку суперфосфата, настаивают час и поливают.



Малина очень отзывчива к мульчированию. Даже выполотые сорняки, уложенные в прикорневой зоне, помогают сохранять влагу и постепенно отдают питание.

