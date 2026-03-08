Фикусу Бенджамина в марте – обязательно: 0,5 г в воду – и об облысении можно забыть, листья станут зеленее крокодила

У многих цветоводов есть фикус Бенджамина. Ведь это неприхотливое декоративное растение, которое может украсить любой дом. Но иногда фикус начинает чахнуть и сбрасывать листья, превращаясь в неприглядную корягу. Как исправить ситуацию и добиться наращивания мощной кроны с зелеными листьями, объяснила автор блога "Дом/Дача/Полезные советы" (18+).
Подкормка
По словам эксперта, если фикус Бенджмаина замедляется в росте или даже начинает сбрасывать листву, то ему, вероятнее всего, не хватает питательных веществ. Чтобы появились сочные и мощные листья, фикус Бенджамина важно подкормить. Для приготовления удобрения понадобится:
- суперфосфат – 0,5 грамма;
- аммиачная селитра – 0,4 грамма;
- калийная селитра – 0,1 грамма;
- вода – 1 литр.
Все указанные компоненты нужно тщательно перемешать. Затем полить фикус Бенджамина под корень.
Такая подкормка богата азотом, фосфором и калием, которые нужны для укрепления корневой системы, а также для наращивания новых веток и листьев. Вносить удобрение нужно 1 раз в 14 дней курсом 3-4 раза.
Почему фикус сбрасывает листья:
- если воздух слишком сухой, в отопительный сезон фикус лучше регулярно опрыскивать с янтарной кислотой из расчета 0,2 грамма или 1 таблетка "янтарки" на 1 литр воды;
- если растение переставили на другое место: фикусы этого очень не любят;
- если появились вредители:
- избыточный или недостаточный полив;
- недостаточное освещение.
Личный опыт цветоводов
Интернет-пользователи поблагодарили эксперта за советы и рассказали, как сами добиваются от фикуса пышной кроны:
"Фикус очень любит опрыскивание теплой водой с эпином или цирконом. Сразу начинает обрастать новой листвой".
"Янтарной кислотой фикус проливаю: это наращивает листья и корни укрепляет".
"Опрыскивание и душ. Кора размягчается, просыпаются почки, и лезут новые листики. Не забывайте удобрять его".
