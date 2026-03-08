Городовой / Полезное / Фикусу Бенджамина в марте – обязательно: 0,5 г в воду – и об облысении можно забыть, листья станут зеленее крокодила
Фикусу Бенджамина в марте – обязательно: 0,5 г в воду – и об облысении можно забыть, листья станут зеленее крокодила

Опубликовано: 8 марта 2026 05:17
 Проверено редакцией
Фикусу Бенджамина в марте – обязательно: 0,5 г в воду – и об облысении можно забыть, листья станут зеленее крокодила
Legion-Media
Как добиться от фикуса Бенджамина наращивания мощной и зеленой листвы 

У многих цветоводов есть фикус Бенджамина. Ведь это неприхотливое декоративное растение, которое может украсить любой дом. Но иногда фикус начинает чахнуть и сбрасывать листья, превращаясь в неприглядную корягу. Как исправить ситуацию и добиться наращивания мощной кроны с зелеными листьями, объяснила автор блога "Дом/Дача/Полезные советы" (18+).

Подкормка

По словам эксперта, если фикус Бенджмаина замедляется в росте или даже начинает сбрасывать листву, то ему, вероятнее всего, не хватает питательных веществ. Чтобы появились сочные и мощные листья, фикус Бенджамина важно подкормить. Для приготовления удобрения понадобится:

  • суперфосфат – 0,5 грамма;
  • аммиачная селитра – 0,4 грамма;
  • калийная селитра – 0,1 грамма;
  • вода – 1 литр.

Все указанные компоненты нужно тщательно перемешать. Затем полить фикус Бенджамина под корень.

Такая подкормка богата азотом, фосфором и калием, которые нужны для укрепления корневой системы, а также для наращивания новых веток и листьев. Вносить удобрение нужно 1 раз в 14 дней курсом 3-4 раза.

Почему фикус сбрасывает листья:

  • если воздух слишком сухой, в отопительный сезон фикус лучше регулярно опрыскивать с янтарной кислотой из расчета 0,2 грамма или 1 таблетка "янтарки" на 1 литр воды;
  • если растение переставили на другое место: фикусы этого очень не любят;
  • если появились вредители:
  • избыточный или недостаточный полив;
  • недостаточное освещение.

Личный опыт цветоводов

Интернет-пользователи поблагодарили эксперта за советы и рассказали, как сами добиваются от фикуса пышной кроны:

"Фикус очень любит опрыскивание теплой водой с эпином или цирконом. Сразу начинает обрастать новой листвой".

"Янтарной кислотой фикус проливаю: это наращивает листья и корни укрепляет".

"Опрыскивание и душ. Кора размягчается, просыпаются почки, и лезут новые листики. Не забывайте удобрять его".

Ранее мы сообщали, чем еще можно побаловать фикус Бенджамина.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
