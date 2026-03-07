Городовой / Полезное / Малахитовые яйца на Пасху: пара копеечных компонентов — и скорлупа сверкает зелеными переливами
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
1 щепотка в воду - и черенки пускают бороду из корней: хоть завтра в грядку - приживутся на раз-два Полезное
Заменят на столе конфеты: топ-3 сорта сладчайших томатов — успейте посеять в 2026 году Полезное
Променял старый Mitsubishi Pajero на новый кроссовер OMODA C5 – и через 2 года сильно пожалел: в чем главное разочарование Полезное
Меню Людмилы Гурченко, которое дарило ей вечную стройность и красоту: что ела актриса каждый день - и в 75 выглядела на 40 Полезное
Вовсе не в Москве: где находится самый большой кремль России – неприступная крепость на дальних рубежах Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Малахитовые яйца на Пасху: пара копеечных компонентов — и скорлупа сверкает зелеными переливами

Опубликовано: 7 марта 2026 11:04
 Проверено редакцией
Малахитовые яйца на Пасху: пара копеечных компонентов — и скорлупа сверкает зелеными переливами
Малахитовые яйца на Пасху: пара копеечных компонентов — и скорлупа сверкает зелеными переливами
Legion-Media
Необычный способ окрашивания яиц на Пасху

Приближается Пасха, а это значит, что уже пора скупать красители, наклейки и прочие украшения для яиц. Но если вы - ценитель всего оригинального, и вам не хочется, чтобы ваши яички были украшены "как у всех", то предлагаем покрасить их самостоятельно особенным образом. Расскажем, как создать на скорлупе яркие зеленые переливы, будто яйца не настоящие, а сделаны из натурального малахита.

Для создания малахитового эффекта на яйцах вам потребуются:

  • луковая шелуха;
  • яйца;
  • зеленка;
  • марля;
  • вода;
  • растительное масло.

Как сделать:

Разрежьте марлю на квадраты по 15 см, измельчите луковую шелуху, обваляйте в ней намоченные яйца. Заверните яйца с прилипшей шелухой в марлю и закрепите. Выложите яйца в кастрюлю, залейте водой, отварите в течение 5 минут, добавьте зеленку (15 мл на 10 яиц) и варите еще в течение 10 минут. Извлеките яйца, разверните и обсушите. Натрите до блеска маслом.

Яйца получаются ярко-зеленые, с золотистыми проблесками, будто это настоящий малахит - завораживающее зрелище! Ваши близкие будут рады получить на Пасху столь симпатичное яичко. И, согласитесь, такой способ окрашивания обойдется вам в разы дешевле, чем декорирование скорлупы покупными украшениями. Вероятно, вам даже не придется ничего покупать - все необходимые компоненты можно найти в каждом доме.

Ранее "Городовой" рассказывал, что добавить в вазу с розами, чтобы продлить им жизнь: хитрые приемы от флориста.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью