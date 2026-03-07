Малахитовые яйца на Пасху: пара копеечных компонентов — и скорлупа сверкает зелеными переливами

Необычный способ окрашивания яиц на Пасху

Приближается Пасха, а это значит, что уже пора скупать красители, наклейки и прочие украшения для яиц. Но если вы - ценитель всего оригинального, и вам не хочется, чтобы ваши яички были украшены "как у всех", то предлагаем покрасить их самостоятельно особенным образом. Расскажем, как создать на скорлупе яркие зеленые переливы, будто яйца не настоящие, а сделаны из натурального малахита.

Для создания малахитового эффекта на яйцах вам потребуются:

луковая шелуха;

яйца;

зеленка;

марля;

вода;

растительное масло.

Как сделать:

Разрежьте марлю на квадраты по 15 см, измельчите луковую шелуху, обваляйте в ней намоченные яйца. Заверните яйца с прилипшей шелухой в марлю и закрепите. Выложите яйца в кастрюлю, залейте водой, отварите в течение 5 минут, добавьте зеленку (15 мл на 10 яиц) и варите еще в течение 10 минут. Извлеките яйца, разверните и обсушите. Натрите до блеска маслом.

Яйца получаются ярко-зеленые, с золотистыми проблесками, будто это настоящий малахит - завораживающее зрелище! Ваши близкие будут рады получить на Пасху столь симпатичное яичко. И, согласитесь, такой способ окрашивания обойдется вам в разы дешевле, чем декорирование скорлупы покупными украшениями. Вероятно, вам даже не придется ничего покупать - все необходимые компоненты можно найти в каждом доме.

