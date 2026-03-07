Городовой / Полезное / Вовсе не в Москве: где находится самый большой кремль России – неприступная крепость на дальних рубежах
Вовсе не в Москве: где находится самый большой кремль России – неприступная крепость на дальних рубежах

Опубликовано: 7 марта 2026 09:39
 Проверено редакцией
Богатая история самого большого кремля

Распространено мнение, что Московский Кремль является крупнейшей крепостью в России. Действительно, он обладает внушительными размерами, однако существует сооружение, превосходящее его по площади в три раза.

Самый большой кремль

На западных рубежах нашей страны расположен город Смоленск, население которого в настоящее время составляет немногим более трехсот тысяч человек. Этот город представлял собой мощнейшую крепость, которая неоднократно первой принимала на себя удар неприятеля.

Смоленск по праву носит статус города-крепости. В период своего расцвета протяженность его стен достигала шести с половиной километров, что втрое превышает аналогичный показатель Московского Кремля. Практически вся городская застройка располагалась внутри крепостных укреплений.

Битвы у кремля

Первая осада Смоленска произошла в период Смутного времени. Крепость выдержала два года, но в конечном итоге пала. Тем не менее, это позволило выиграть время и способствовало освобождению Москвы.

Вторая значимая битва под Смоленском состоялась в ходе Отечественной войны 1812 года. В результате сражения русским войскам пришлось отступить, и город был сдан, однако Смоленская крепость выполнила свою стратегическую задачу.

В настоящее время сохранились не все участки крепостной стены в Смоленске, но ознакомиться с уцелевшими фрагментами, безусловно, стоит. Стены по-прежнему производят внушительное впечатление.

Ранее мы рассказали, чем прославился Соловецкий монастырь.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
