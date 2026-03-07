Почему вытягивается рассада томатов: устраняем ошибку - любуемся крепкими коренастыми кустиками

Как не допустить вытягивания томатной рассады?

Вытягивание рассады томатов - довольно распространенное явление, означающее, что растению чего-то не хватает. Вытянувшаяся рассада отличается слабостью, болезненностью - такая вряд ли в будущем порадует полноценным урожаем. Пенсионерка из Волгоградской области Ярослава Николаевна долгое время наблюдала за рассадой и выяснила самую частую причину ее вытягивания.

Чаще всего такое происходит, если кустики слишком густо посажены. Листья соседних ростков касаются друг друга и начинают бороться за свет, столь необходимый для процесса фотосинтеза. Такое же явление можно наблюдать, например, в густом лесу, где сосны тянутся к небу, в то время как на открытых пространствах они больше разрастаются вширь. Так и томаты пытаются обогнать друг друга в росте, но при этом не успевают набрать должную крепость.

Чтобы избежать вытягивания рассады, через 2-3 недели после пикировки, когда растения сформируют кустики, грамотно расставьте емкости, чтобы каждое растение получало необходимую порцию света. Свет должен попадать не только на верхушки, но и на боковые части. Даже если квартира маленькая, нужно постараться выделить под рассаду пространство, в котором между кустами будет выдержан интервал. Иногда выгоднее высадить меньше кустов, но это будут сильные, крепкие, здоровые растения, чем засеять семенами целый подоконник, но впоследствии получить слабую вытянувшуюся нежизнеспособную рассаду.

