Красить этим яйца на Пасху - нельзя: 3 вредных средства из кухонного шкафчика

Предостережения от эксперта на Пасху.

Не каждая хозяйка знает, чем можно красить яйца на Пасху, а чем - не стоит, некоторые рецепты передаются из поколения в поколение, и мы им инстинктивно доверяем, уж бабушки не могли посоветовать плохого.

На портале 78.ru рассказывают, какие способы покраски яиц никак нельзя назвать безопасными, комментирует информацию эксперт Елена Григорьева.

В первую очередь специалист отмечает фломастеры, карандаши, восковые мелки, которыми многие используют для раскрашивания яичной скорлупы. Ими удобно делать мелкие необычные узоры, но, как оказалось, не настолько средства безопасны, как нам хотелось бы думать.

– Надо помнить, что это непищевые средства и они могут нанести вред, – сообщила Елена Григорьева.

Многие используют такие "красители", как аптечные йод, зелёнка, марганцовка. С их помощью можно сотворить настоящую красоту. Только вот о безопасности этих способов говорить не приходится. Для употребления в пищу они, увы, не подходят, а значит, и для покраски скорлупы яиц - тоже.

– В первую очередь надо вспомнить, что это фармпрепараты, которые предназначены для наружного применения. Поэтому применять их в пищевых целях не стоит. - сообщает эксперт.

Рассмотрим самый популярный краситель - луковую шелуху. Её использовали испокон веков, добиваясь оттенков от жёлтого до темного красноватого. Всё зависит от сорта лука, количества шелухи и времени варки. Этот способ можно назвать безопасным, как и некоторые другие - при помощи чая, красной капусты, брокколи, каркаде.

Также вполне можно использовать магазинные готовые красители для яиц. Если на них стоит пометка "Для пищевых целей", то берите их не раздумывая. Цвета яиц получатся яркими, никакого вреда человеку такие красители не наносят.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно необычно покрасить яйца на Пасху.