Модный педикюр на март: трендовые оттенки весеннего сезона-2026, отражающие характер
Модный педикюр на март: трендовые оттенки весеннего сезона-2026, отражающие характер

Опубликовано: 7 марта 2026 06:41
 Проверено редакцией
Legion-Media
Выбираем стильные оттенки педикюра на март-2026

Педикюр - это то, что делает женщину идеальной. Видя ухоженные симпатичные ноготочки на ногах, каждый понимает, что дама следит за собой и старается соответствовать последним веяниям моды. Авторы дзен-канала "WomanHit" рассказали, какие оттенки педикюра будут актуальны в марте-2026.

Перечислим самые трендовые цвета для дизайна педикюра в первый месяц весны-2026:

  • серебристый хром. Смотрится технологично и гармонично комбинируется с любым гардеробом и обувью. В моде хром с разной степенью сияния;
  • молочный белый. Зимой в тренде был агрессивный белоснежный цвет, но с приходом весны оттенок смягчился и стал более нежным, молочным. Такой вариант в отличие от насыщенного белого на выделяет несовершенства и выгодно оттеняет кожу;
  • черный глянцевый. Черный педикюр - выбор смелых и уверенных в себе женщин, которые не боятся внимания. Правда, черный цвет будет красиво смотреться при условии идеального состояния ногтей и кожи;
  • пастельная гамма. Сюда входят молочный розовый и сливочно-желтый оттенки, которые возвращаются в моду в обновленном, более мягком исполнении.

Также эксперты призывают не бояться использовать яркие фисташковые, электрические синие и томатные красные оттенки педикюра с теплым подтоном - так вы будете выглядеть более ярко, заметно, подчеркнете свою индивидуальность. А если вас больше привлекают темные оттенки, то обратите внимание в марте-2026 на винные, темно-зеленые, шоколадные и графитовые варианты, которые работают вне сезона и добавляют образу глубины.

Ранее "Городовой" рассказывал, как выглядит денежный маникюр на март в 2026 году: благоприятные дни, цвета, оттенки удачи — притягиваем в карман богатство.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
