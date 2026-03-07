Городовой / Полезное / Заменят на столе конфеты: топ-3 сорта сладчайших томатов — успейте посеять в 2026 году
Заменят на столе конфеты: топ-3 сорта сладчайших томатов — успейте посеять в 2026 году

Опубликовано: 7 марта 2026 11:51
 Проверено редакцией
Legion-Media
Выбираем самые сладкие сорта томатов для посадки в новом дачном сезоне

Время посева томатов на рассаду приближается, и если вы все еще не купили семена, то предлагаем сделать это прямо сейчас, ведь им еще нужно пройти соответствующую подготовку. Однако рекомендуем особое внимание уделить выбору сорта. Если вы - любитель сладких и сочных плодов, то прислушайтесь к советам дачника со стажем деда Егора - в своем дзен-канале он рассказал, какие помидоры смогут своим сахарным вкусом буквально заменить на столе конфеты.

Дачный блогер выделяет три сорта томатов, плоды которых отличаются повышенной сладостью.

"Медовый спас"

Дает крупные плоды массой до 700 г с золотистым, янтарно-желтым цветом, которые светятся на солнце. Мякоть сладкая как мед - нежная, тающая, без намека на кислоту, отдает приятными тропическими нотами. Опыт деда Егора показывает, что лучше "Медовый спас" растить в открытом грунте, поскольку солнце сильно влияет на вкус плодов. А вот для транспортировки сорт не подойдет, так как имеет слишком токую кожицу.

"Черри Ира"

Отличный вариант для тех, кто вообще не имеет огорода, поскольку этот компактный кустик можно выращивать даже на балконе. Сорт дает мелкие, ярко-красные, глянцевые плоды, которые формируются кистями по 20-30 штук. По вкусу - настоящая карамель! Мякоть насыщенная сладкая, концентрированная, без кислинки. Преимуществом сорта также является его устойчивость перед болезнями и высокая урожайность - до 5 кг с куста.

"Загадка природы"

Имеет двухцветные плоды с нижней желтой и верхней красно-малиновой половинами. Мякоть - кремово-желтая с красными прожилками, со сладким персиковым вкусом и медовым послевкусием, нежная, тает во рту. Плоды крупные - до 500 г, поэтому сорт требует подвязки.

Ранее "Городовой" рассказывал, какие два грошовых компонента заменят тонны навоза: засыпал весной - превратил бедную почву в чернозем.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
