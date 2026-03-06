Батагайский кратер растет каждый день - через 20 лет поглотит соседнюю долину: что остановит "врата в ад"

Кратер в Якутии может полностью изменить местный ландшафт

В далеком Верхоянском районе Якутии находится уникальное, но пугающее место - Батагайский провал. Это огромный разлом в земле, который местные жители и журналисты прозвали «сибирскими вратами в ад». Ученые следят за ним уже десятки лет, потому что он растет прямо на глазах.

Как появился этот кратер

Считается, что история провала началась около 60 лет назад, в 1960-х годах из-за вырубки леса. Люди расчистили участок тайги для проезда техники, а деревья защищали вечную мерзлоту от солнца. Как только этой защиты не стало, земля начала таять и проседать.

Также есть версия, что процесс начался из-за особенностей местной геологии еще до вырубки. В результате подземные льды растаяли, и на этом месте образовался огромный овраг.

Сегодня это крупнейший в мире термокарстовый кратер в зоне вечной мерзлоты. Его глубина - около 100 метров, а длина - примерно километр. Со съемок с дрона видно, что внутри уже текут ручьи и даже появляется молодая растительность, что выглядит очень необычно на фоне разрушенной земли.

Почему он до сих пор расширяется

Главная причина - тепло. Летом солнце растапливает открытые слои мерзлоты, грунт осыпается, и процесс расширения продолжается. Ученые выяснили, что каждый год кратер увеличивается примерно на 1 миллион кубических метров. Большая часть этого объема - растаявший лед.

Разные исследования показывают, что в год стенки провала «отступают» от 7 до 30 метров. Если так пойдет дальше, то, по прогнозам ученых из Института мерзлотоведения, через 20 лет кратер может поглотить соседнюю долину и полностью изменить местный ландшафт.

Будет ли кратер расти вечно

Ученые полагают, что провал уже почти достал до твердых коренных пород, которые таять не будут. Дальше кратер сможет расширяться только вширь и вверх по склону, пока не упрется в устойчивые участки земли.

Если климат снова станет холодным, как раньше, мерзлота перестанет таять и провал остановится. Но пока глобальное потепление набирает обороты, Батагайский кратер остается одним из наглядных примеров того, как меняется северный ландшафт под влиянием глобальных процессов, сообщает "ЦИФРОХАЙП".

