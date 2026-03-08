Когда и как сеять астры на рассаду: понятная инструкция и топ-5 роскошных сортов - соседи обзавидуются

Новости по теме

1 ложка на стакан – и даже семена-"тугодумы" взойдут в 2 раза быстрее: рассада попрет как танки, будет мощной и коренастой

Перейти

Высеваем перец на рассаду в марте: Взойдут даже старые сухие семена - хитрость

Перейти

Не картошка, а слезы: 5 сортов, которые фитофтора сожрала целиком - даже на семена не осталось

Перейти

Полрюмки на марлю - и семена прорастут за 1 ночь: рассада лезет щеткой, стебель толстый, корни мощные

Перейти

Мучился с толкушкой, пока не узнал идеальные сорта картофеля для пюре: подборка проверенных белорусами сортов

Перейти