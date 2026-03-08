Лью в компост белую жижу: И он созревает в 2 раза быстрее - бесценный эликсир

Совет по использованию сывороки на дачном участке.

Дачники не всегда используют на участке те средства, которые для этого предназначены, иногда в ход идут составы, имеющие совсем иное изначальное назначение. Делимся информацией, как можно применить на участке молочную сыворотку, которая обычно остаётся после приготовления домашнего творога. Чаще всего её выливают, и очень зря, эта "жижа" - бесценное средство для дачника.

О том, как ускорить созревание компоста и другие варианты применения сыворотки, рассказывают на канале "Моя дача. Сад и огород". Раскроем 3 варианта применения.

Как приготовить средство

Молочную сыворотку нужно разбавить водой в соотношении 1 к 10, и полезный состав готов. Использовать его можно по-разному, но всегда с пользой.

Для компоста

Поливаем компостную кучу раствором молочной сыворотки. Она ускорит созреваие компоста, чему поспособствуют молочнокислые бактерии. Созревание пройдёт в 1,5-2 раза быстрее. Этот вариант хорош, если вам нужно приготовить питательный компост как можно скорее. Не забывайте ворошить компост время от времени вилами, так будет поступать кислород, он важен для процессов созревания.

Против болезней

Таким же составом можно опрыскать растения для лечения и профилактики. Наливаем в распылитель и обрабатываем листья с 2 сторон. Отлично помогает от фитофторы, фузариоза и других грибковых болезней, которыми заражаются растения в тёплое время года. Сыворотка защитит ваши посадки от патогенов.

Для полива

Можно раствором молочной сыворотки пролить растения под корень. Такой полив оздоровит растения, даст им дополнительных сил для наращивания листвы. Достигается это за счёт того, что состав почвы улучшается, корни потребляют большее количество полезных веществ, что сказывается на цветении, завязывании и росте плодов.

