Городовой / Полезное / Клещи убегут за километр: помогут бюджетные средства из аптеки – отдых на природе не будет омрачен
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
1 ложка на стакан – и даже семена-"тугодумы" взойдут в 2 раза быстрее: рассада попрет как танки, будет мощной и коренастой Полезное
Пластиковые стаканы - на мусорку: для томатов выбираю другую тару - рассада станет толщиной с мизинец Полезное
Календарь переверну: зачем Петр I изменил летоисчисление и какой сейчас год Полезное
Призрак СССР: как живут люди в советском поселке Норвегии, который законсервировали 28 лет назад – как он выглядит сегодня Полезное
Древний город, который старше Москвы на 162 года: богат на достопримечательности - как добраться и что посмотреть Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Клещи убегут за километр: помогут бюджетные средства из аптеки – отдых на природе не будет омрачен

Опубликовано: 7 марта 2026 23:16
 Проверено редакцией
Клещи убегут за километр: помогут бюджетные средства из аптеки – отдых на природе не будет омрачен
Клещи убегут за километр: помогут бюджетные средства из аптеки – отдых на природе не будет омрачен
Городовой ру
Как не подпустить иксодовых клещей к себе и любимой собаке

Весна и лето традиционно ассоциируются у людей с отдыхом на природе, пикниками и активным досугом. Тем не менее, пребывание в лесу и парке может быть связано с определенными рисками. Например, с угрозой укусов клещей, способных омрачить любой отдых. Однако существует доступное и эффективное средство защиты — эфирные масла.

Как сообщает "5 канал", эвкалиптовое, гвоздичное, гераниевое, лавандовое, мятное и масло чайного дерева, демонстрируют прекрасные репеллентные свойства. Создавая ароматический барьер, эти масла буквально вынуждают этих кровососов спасаться бегством.

Чтобы повысить эффективность эфирного масла, рекомендуется использовать его в сочетании с этанолом, уксусом или глицерином.

Важно отметить, что данные средства безопасны для применения на коже человека, однако их использование для обработки шерсти домашних животных не рекомендуется. Кошки и собаки обладают повышенной чувствительностью к запахам, и применение некоторых эфирных масел может негативно сказаться на их здоровье. В качестве альтернативы лучше рассмотреть проверенные народные средства. Например, раствор на основе этанола и ванилина.

Для приготовления такого репеллента необходимо смешать 2 грамма ванилина со 100 миллилитрами этанола, затем перелить полученную смесь в емкость с распылителем и дать настояться в течение нескольких дней. Такой метод является простым и эффективным способом защиты домашних животных от клещей перед каждой прогулкой на открытом воздухе.

Ранее мы рассказали, как завоевать доверие кошки.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью