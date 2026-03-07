Клещи убегут за километр: помогут бюджетные средства из аптеки – отдых на природе не будет омрачен

Весна и лето традиционно ассоциируются у людей с отдыхом на природе, пикниками и активным досугом. Тем не менее, пребывание в лесу и парке может быть связано с определенными рисками. Например, с угрозой укусов клещей, способных омрачить любой отдых. Однако существует доступное и эффективное средство защиты — эфирные масла.
Как сообщает "5 канал", эвкалиптовое, гвоздичное, гераниевое, лавандовое, мятное и масло чайного дерева, демонстрируют прекрасные репеллентные свойства. Создавая ароматический барьер, эти масла буквально вынуждают этих кровососов спасаться бегством.
Чтобы повысить эффективность эфирного масла, рекомендуется использовать его в сочетании с этанолом, уксусом или глицерином.
Важно отметить, что данные средства безопасны для применения на коже человека, однако их использование для обработки шерсти домашних животных не рекомендуется. Кошки и собаки обладают повышенной чувствительностью к запахам, и применение некоторых эфирных масел может негативно сказаться на их здоровье. В качестве альтернативы лучше рассмотреть проверенные народные средства. Например, раствор на основе этанола и ванилина.
Для приготовления такого репеллента необходимо смешать 2 грамма ванилина со 100 миллилитрами этанола, затем перелить полученную смесь в емкость с распылителем и дать настояться в течение нескольких дней. Такой метод является простым и эффективным способом защиты домашних животных от клещей перед каждой прогулкой на открытом воздухе.
