Начал готовить овощи по совету и теперь детей не оттянешь от овощей: отказались от кексиков, просят кабачки и морковь

Детское меню — постоянный вызов для родителей, особенно когда дело касается полезных овощей. Известный шеф-повар Иван Кудяшов в интервью «Городовому» поделился профессиональными хитростями, которые помогут превратить кабачки и морковь в любимые блюда.
Почему дети не едят овощи
По словам эксперта, главная ошибка — переваривание овощей до состояния безвкусной каши. Детские рецепторы намного чувствительнее взрослых, и пресная масса им неинтересна.
«Ребенку пища всегда кажется ярче по вкусу, поэтому нужно это учитывать», — поясняет Кудяшов. Он советует осторожно добавлять лёгкие специи: чёрный перец, сушёный чеснок или немного паприки для аромата.
Лучшие форматы для «невидимых» овощей
Шеф рекомендует два беспроигрышных варианта:
1. Суфлейные котлетки. Их основу можно сделать из запечённой тыквы или кабачка (предварительно удалив лишнюю влагу). Овощное пюре смешивают не с мукой, а с картофельным пюре — так блюдо получается сытнее.
Добавляют немного специй (кориандр подойдёт), аккуратно вводят взбитый яичный белок для воздушности и запекают на пергаменте. «Это наверное один из самых успешных вариантов», — уверен повар.
2. Овощные оладьи. Классические кабачковые драники нравятся почти всем. Для пикантности можно добавить немного твёрдого сыра, например, пармезана, но избегать солёной брынзы.
Что ещё можно предложить
Дети часто хорошо воспринимают запечённую морковь с розмарином. А брокколи или цветную капусту важно не переваривать. Кудяшов советует бланшировать их всего 30-60 секунд, чтобы сохранить вкус и текстуру. Главный принцип — искать то, что понравится именно вашему ребёнку, ведь вкусы у всех разные.