Не просто меланхолия: психолог о специфических страхах, которые остались в ДНК после блокадного Ленинграда

Санкт-Петербург, город величественной архитектуры и глубокой культурной истории, порой возглавляет рейтинги, которые вызывают скорее озабоченность, чем гордость. Речь идет о высоком уровне тревожности среди жителей.

Психолог, член ОППЛ (Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги) Сергей Ланг, анализируя феномен петербургской тревоги, выделяет ряд уникальных факторов, отличающих Северную столицу от других регионов.

Культура, погода и самовосприятие

Основной причиной, по мнению эксперта, является самоидентификация горожан. Петербург сам считает себя тревожным городом, и это мнение подкрепляется рядом исторических и культурных особенностей.

Сергей Ланг Психолог “Санкт-Петербург вызывает тревогу в первую очередь из-за того что люди сами считают его тревожным городом. То есть по сути часто в Петербурге погода бывает даже лучше чем в Москве, но за Питером закрепилась такое звание меланхоличного, тревожного города”, — отмечат Сергей Ланг в беседе с «Городовой»

Культурный пласт играет здесь ключевую роль. Литература, поэзия и искусство, связанные с Петербургом, часто пронизаны мотивами меланхолии и беспокойства, что, безусловно, формирует коллективное подсознание.

Наследие блокады: травма поколений

Огромное влияние на психологическое состояние населения оказали события Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда оставила глубокий след, который передавался из поколения в поколение.

Психолог утверждает:

“Плюс, я думаю, во многом, конечно, сложилось то, что все-таки жители блокадного Ленинграда, они в свою очередь все имели определенные психологические травмы. И эти травмы передавались из поколения в поколение”.

Это наследие проявляется в определенных поведенческих паттернах. Так, исторически сложилось, что петербуржцы “более запасливые были всегда в плане еды. Они более бережно к этому относились".

Исторически так сложилось, что люди здесь более беспокойные.

Однако эта историческая тревога соседствует с другой чертой: петербуржцы, в отличие от жителей других мегаполисов, “более открытые, простые для общения. Они отличаются во многом от тех же москвичей”.

Влияние информационного потока

Современные реалии также вносят свою лепту в уровень стресса. Интернет и постоянный поток новостей усиливают общее беспокойство.

“Часто в Санкт-Петербурге происходят новости, которые людей ошеломляют, вызывают шок”, — констатирует Сергей Ланг, указывая на то, как информационная среда подпитывает уже существующую склонность к беспокойству.

Осторожность в выводах

Несмотря на закрепившееся за городом звание самого тревожного, сам специалист призывает к осторожности в категоричных утверждениях.

“Ну, никто такие исследования не проводил. И прямо утверждать, что в Санкт-Петербурге действительно самый высокий уровень стресса и тревоги, чем в других городах, я считаю неправильно”.

Тем не менее, эксперт уверен в наличии специфических страхов, глубоко укоренившихся в городской ментальности.

“В чем я уверен, это в том, что у этих людей больше каких-то таких закрепленных страхов, которые связаны с теми событиями во время Второй мировой войны”.

Таким образом, петербургская тревога — это сложный сплав культурного мифа, исторической травмы и особенностей современного информационного поля.

