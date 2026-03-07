Что посмотреть в белорусском Бресте: знаменит не только крепостью и пущей – 8 секретных мест, о которых не расскажут гиды

Брест знаменит на весь мир своей крепостью-героем и природой Беловежской пущи. Эти места считаются визитными карточками города, и о них знает каждый.
Однако за фасадом главных достопримечательностей скрывается не менее привлекательная жизнь. В городе и его окрестностях есть множество уголков, которые не уступают в красоте раскрученным туристическим маршрутам.
Здесь можно найти старинные усадьбы, уютные дворики и уникальные памятники, о которых могут рассказать только местные жители.
Прогулка по улице Леваневского
Здесь, среди зелени, сохранились уютные виллы начала XX века. Когда-то архитектор Юлиан Лисецкий спроектировал этот район как «город-сад», и спустя 100 лет здесь все еще царит особая атмосфера.
Усадьба Немцевичей в Скоках
Добраться сюда можно на маршрутке от центра города (№20Т). Это настоящий дворянский комплекс XVIII века с парком и музеем, где воссоздан быт шляхты. Здесь часто проходят балы и исторические фестивали.
«Брестский Хогвартс»
Старый корпус университета на улице Мицкевича поражает внутренним двором в стиле промышленной готики, витражами и лепниной. Чтобы попасть внутрь, можно сказать вахтеру, что вы идете в столовую.
Малые архитектурные формы
Город украшают необычные скульптуры: инопланетная коза, металлический мамонт, гигантский паук и целая галерея гоголевских персонажей на бульваре Гоголя. На улице Дзержинского можно найти инсталляцию «Любовник».
Вечернее зажжение фонарей
Каждый вечер на улице Советской фонарщик в старинном камзоле вручную зажигает керосиновые фонари. Время начала церемонии зависит от заката и публикуется в соцсетях.
Необычные храмы
Гарнизонный собор в крепости напоминает древние скальные монастыри своей суровой мощью. В действующем костеле Воздвижения Святого Креста регулярно проходят джазовые концерты и рок-мюзиклы.
Пляжный отдых и эко-отели
Озеро Каташи в 45 км от города славится самым красивым пляжем в Беларуси с белым песком и соснами. В окрестностях есть уютные эко-отели, например, «Шале Гринвуд» с собственным пляжем или усадьба «Рыньковка» с зоопарком.
Путешествия по области
Из Бреста удобно отправиться в Пинск или Коссовский замок. Для любителей природы подойдут сплавы по Беловежской пуще или тур по Споровским болотам. На машине можно исследовать готические костелы в Волчине и мистические усадьбы в Грушевке, сообщает путешественник Антон Бородачёв.
