Завтрак Майи Плисецкой: что ела великая балерина каждый день - она выступала на сцене 70 лет

Принципы жизни артистки Большого театра

Майя Плисецкая прожила 89 лет, из которых 70 выступала на сцене. Даже в преклонном возрасте она сохраняла идеальную осанку, легкость движений и невероятную энергию.

Секрет ее долголетия крылся не только в ежедневных тренировках, но и в особом отношении к еде. Особенно к завтраку.

Утро

Плисецкая вставала в 6 утра. Выпивала стакан теплой воды с лимоном и ровно через полчаса садилась завтракать. Всегда в одно и то же время. Балерина считала, что желудок не прощает опозданий, передает источник.

Завтракала она у окна, чтобы тело получало утренний свет, и никогда не отвлекалась на разговоры или чтение. Эти 15 минут были особым временем.

Что было в тарелке

Меню великой балерины выглядело просто: черный кофе, творог и фрукты по сезону. Никакого сахара, молока или выпечки. Сахар Плисецкая называла ядом, а муку - врагом легкости.

Кофе она молола сама каждое утро и пила только черный, без добавок. Творог покупала исключительно домашний, большой жирностью, и съедала не больше 150 г.

Фрукты выбирала по сезону: весной - кислые яблоки, летом - ягоды, осенью - груши, зимой добавляла орехи. После 50 лет в рационе появилось льняное масло - чайная ложка в творог для суставов и сердца.

Философия питания

Для Плисецкой еда никогда не была удовольствием. Она считала ее топливом для тела, которое должно работать на пределе.

«Я ем, чтобы танцевать», — говорила балерина.

Никаких перекусов, еды за компанию или от скуки. Даже в праздники она позволяла себе лишь крошечный кусочек торта.

Современным женщинам на заметку

Копировать режим Плисецкой в точности не нужно. Он был экстремальным даже для артистов.

Но несколько принципов универсальны:

Качество продуктов важнее количества.

Постоянство полезнее экспериментов.

Еда должна работать на здоровье, а не на удовольствие.

Сезонные продукты помогают телу адаптироваться.

Дисциплина в простых вещах, действительно, способна творить чудеса. Жизнь балерины - пример того, как режим и уважение к своему телу превращаются в искусство жить долго и красиво.

