Призрак СССР: как живут люди в советском поселке Норвегии, который законсервировали 28 лет назад – как он выглядит сегодня

Как выглядит и живет заброшенный советский поселок Пирамида в Норвегии

На норвежском острове Западный Шпицберген, между фьордом и ледником расположился советский поселок Пирамида, который закрыли 28 лет назад. Как он выглядит и живет сегодня, рассказала опытная путешественница, автор Дзен-канала "Путешествия с фотокамерой" (18+).

Советский поселок в Норвегии

Legion-Media

Пирамиду основали шведы в 1910 году. Они обнаружили здесь уголь, но не выдержав суровых условий, в 1927 году продали поселок Советскому Союзу. Формально Шпицберген входит в состав Норвегии, но, согласно международному договору, добывать уголь здесь может любая страна. Правда, воспользовались таким правом только СССР и сами норвежцы.

В 1946 году в Пирамиду прибыли 609 советских горняков и строителей. В 1980-х годах здесь жили уже более 1000 человек. Фактически Пирамида стала витриной СССР, куда иностранцы могли приехать без визы.

Legion-Media

Здесь было построено все для показательной жизни: дом культуры, школа, бассейн с подогревом, ферма с коровами. И даже разбит самый северный в мире газон, тонны чернозема для которого привезли с материка. В центре Пирамиды до сих пор можно увидеть памятник Ленину, который стал символом ушедшей эпохи.

Поселок-призрак

Legion-Media

За 42 года в Пирамиде было добыто 9 млн тонн угля, но при этом шахта ни разу не вышла в плюс. А в 90-е годы добыча угля в поселке и вовсе стала нерентабельной из-за суровых условий и сложностей с логистикой. После развала СССР Пирамида была законсервирована, а в октябре 1998 года поселок покинули последние жители. С тех пор Пирамиду называют "городом-призраком".

Как живет Пирамида сегодня

В настоящее время в поселке живет порядка 10 человек, а летом – 20. Они работают в гостинице и проводят экскурсии.

Ведь в 2007 году владелец Пирамиды-российская компания "Арктикуголь" решила открыть поселок для туристов. В 2013 году начала работать гостиница.

Legion-Media

Приехав в Пирамиду, можно погрузиться в атмосферу СССР. Ведь все здесь сохранилось с 80-х годов. Так, самый северный в мире памятник Ленину смотрит на ледник Норденшельда. Вокруг постамента можно увидеть тот самый газон с сибирской травой.

Legion-Media

Рядом стоит Дом культуры, где иногда устраивают концерты для туристов. В кинозале можно посмотреть советские фильмы.

Legion-Media

Стену столовой украшает гигантская мозаика с викингами, оленями и белыми медведями. В советское время столовая работала круглосуточно: в квартирах не было кухонь, всех кормили централизованно.

Legion-Media

Бассейн в Пирамиде когда-то считался самым лучшим на Шпицбергене, и даже дети из норвежского Лонгийра специально приезжали сюда поплавать. Сейчас он пуст и заброшен.

Legion-Media

В корпусе бывшего общежития "Париж" вместо рабочих теперь живут чайки.

Legion-Media

А в общежитии "Лондон" открылся отель "Пирамида" с 49 номерами, обставленными мебелью 80-х годов. Стоимость проживания здесь варьируется от 9000 до 11 000 рублей за ночь. На первом этаже, в ресторане подают пельмени и борщ. Работает почта, откуда можно отправить открытку с самой северной маркой в мире.

Legion-Media

Электричество в Пирамиде есть только в отеле и в административном корпусе по соседству. Отапливать здания приходится углем, который привозят сюда летом на кораблях. Интернета нет, как и мобильной связи. Только спутниковая для служебных нужд.

Воду доставляют летом по морю, а зимой – на вертолете. Овощей почти нет. В эпоху СССР здесь были отапливаемые углем теплицы, где выращивали огурцы и помидоры. Но сейчас все заброшено.

Legion-Media

За периметр Пирамиды нельзя выходить без сопровождения. Здесь очень много белых медведей. В 2024 году путешественников впервые пустили в угольные шахты, но до них нужно добираться по склону горы целый час. Внутри можно увидеть блокноты, кассеты VHS и вагонетки для транспортировки угля, а также яркие советские плакаты по технике безопасности

Пирамида – поселок-призрак, где время остановилось 30 лет назад. Советский город в Норвегии. Путешественники приезжают сюда, чтобы погрузиться в ушедшую эпоху СССР.

Ранее мы сообщали, как выглядит город, который 16 лет назад был столицей 16-й республики СССР.