Городовой / Полезное / Толстянке в марте - обязательно: 1 таблетка в воду - и крассула выпустит нежное облако соцветий
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Что посмотреть в белорусском Бресте: знаменит не только крепостью и пущей – 8 секретных мест, о которых не расскажут гиды Полезное
Вот почему рассада замерла после пересадки: 5 фатальных ошибок – и останетесь без урожая Полезное
Вялой орхидее до конца марта - важнее воды: 2 ст. ложки эликсира - и фаленопсис полностью усыпан цветами Полезное
Не то масонская ложа, не то остров сокровищ: какие секреты 300 лет хранила Новая Голландия Вопросы о Петербурге
Как живет София Ротару: дом у моря, режим и никакой показной роскоши Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Толстянке в марте - обязательно: 1 таблетка в воду - и крассула выпустит нежное облако соцветий

Опубликовано: 7 марта 2026 17:45
 Проверено редакцией
Толстянке в марте - обязательно: 1 таблетка в воду - и крассула выпустит нежное облако соцветий
Толстянке в марте - обязательно: 1 таблетка в воду - и крассула выпустит нежное облако соцветий
legion-media
Чем подкормить толстянку для стимуляции цветения

Комнатные растения не только украшают дом, но и, по народным поверьям, могут влиять на благополучие семьи. Особое место в домах цветоводов занимает толстянка, которую чаще называют денежным деревом.

Считается, что ее сочные листья притягивают богатство, а цветение - большую любовь. Однако добиться появления цветов на этом растении бывает непросто.

Есть простой способ, который заставит толстянку выпустить крошечные цветочки-звездочки. Речь идет про препарат, которые есть в каждой аптечке, - аспирин.

Как правильно приготовить раствор
Процесс приготовления "лекарства" для толстянки требует точности в пропорциях, поскольку превышение дозировки может дать обратный эффект. На 1 литр чистой воды потребуется всего 1 таблетка ацетилсалициловой кислоты.

Таблетку необходимо тщательно растереть в порошок и полностью растворить в теплой воде, чтобы не осталось мелких крупинок. Готовым составом можно поливать растение по влажной почве. Также эффективно опрыскивать листья крассулы.

Однако здесь есть важный нюанс: распылитель должен быть настроен на режим "туман", поскольку крупные капли могут навредить листве. Поливать и опрыскивать растение аспирином необходимо 3 раза в месяц.

Почему это работает
Ацетилсалициловая кислота выступает в роли фитогормона, который укрепляет иммунную систему растения. Получая микродозы вещества, толстянка воспринимает это как сигнал о легкой стрессовой ситуации.

В ответ на "угрозу" растение мобилизует внутренние резервы, становится выносливее и включает механизм размножения, который проявляется в формировании бутонов. Кроме того, такая обработка помогает крассуле легче переносить засуху или недостаток питания, сообщает "Ваш Цветок".

Ранее "Городовой" рассказал, как запустить вторую волну цветения декабриста.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью