150 мл в горшок – и декабрист цветет как угорелый до самого лета: бутоны лезут один за другим на каждом сегменте

Декабрист или шлюмбергера пользуется популярностью у цветоводов, ведь это тропическое растение способно радовать яркими бутонами с ноября по апрель, а иногда и до самого лета. Как добиться такого результата и запустить вторую волну цветения декабриста, объяснила опытный цветовод, агроном Ксения Давыдова.

По словам эксперта, в начале марта декабрист может заложить новые бутоны. Цветение в таком случае продлится как минимум до середины апреля, а в некоторых случаях и до июня. Но для этого шлюмбергере важно обеспечить особые условия.

Больше света и прохлады

В первую очередь декабрист следует поставить ближе к окну или под фитолампу, чтобы усилить освещение и обеспечить прохладу. Как правило, у стекла температура воздуха на 3-4 градуса ниже, чем в середине подоконника. При необходимости можно закрыть батарею одеялом или чуть приоткрыть форточку. Спустя пару недель на подоконнике потеплеет: весна вступит в свои права. Да и батарею уже можно будет открыть. Именно такие "температурные качели" стимулируют закладку бутонов.

Сократить полив

Полив должен быть довольно скудным, по 100 миллилитров на горшок, но регулярным. Поливать шлюмбергеру лучше талой водой, дождавшись, пока она нагреется до комнатной температуры. Если появились воздушные корешки, то полив следует чуть увеличить.

Подкормка №1

Для запуска цветения декабрист нуждается в калии и фосфоре. Поэтому в первой половине марта его важно подкормить. Для приготовления удобрения потребуется растворить 1 грамм калиевой селитры в 1 литре воды. Все размешать и полить декабрист из расчета 150 миллилитров подкормки на горшок. Калиевая селитра содержит 45% калия и 13% азота, которые важны для наращивания новых сегментов и закладки бутонов.

Подкормка №2

Спустя 10 дней следует растворить 1 грамм монофосфата калия в 1 литре воды. Все размешать и поливать декабрист 1 раз в 14 дней курсом 2-3 раза. Это удобрение содержит калий и фосфор, которые обеспечивают запуск активного и продолжительного цветения.

Чтобы появившиеся бутоны не опали, необходимо растворить 2 грамма кальциевой селитры в 1 литре воды, все размешать и полить шлюмбергеру.

Личный опыт цветоводов

Цветоводы поблагодарили эксперта за советы и рассказали, как они сами заставляют декабрист цвести:

"Декабристу для цветения нужен тесный горшок с бедным грунтом, нечастые поливы и подкормки с фосфором и калием". "У подруги декабрист рос 8 лет на западном окне. Отрастил огромную зеленую массу и ни разу не цвел. Отдала его мне. Как "так себе хозяйка" я поставила его в коридор на пол и забыла на 2 недели. Ну как забыла: запиналась и вспоминала. Потом полила и пренесла на северное окно. Декабрист выпустил по три цветка на каждом сегменте и цвел, не переставая, 5 месяцев, до мая". "Цветет 3 раза в год! После цветения через 2 недели укорачиваю сегменты до их развилки, через месяц выношу на лоджию в прохладу. Как появятся зачатки бутонов, переношу в комнату или оставляю на лоджии, зависит от времени года. В феврале укорененные черенки цвели май-июнь, в ноябре было повторное цветение, следующее буду ждать в марте. Растет в горшке малого обьема".

