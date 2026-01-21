Я купил квартиру за 100 тысяч, и это не шутка: вот мой секретный лайфхак, как сохранить деньги от инфляции в селе, где нет перспектив

Вопрос, который давно витал в воздухе, внезапно стал материальным и оттого пугающим: где в России можно купить квартиру по цене айфона?

Недавние данные о выставленных на продажу объектах в Воркуте, стоимость которых едва превышает сто тысяч рублей, заставили задуматься — это финансовая возможность или ловушка для наивного инвестора?

Стоит ли вкладывать деньги в регионы, которые, кажется, обречены на медленное угасание? На эти острые вопросы порталу «Городовой» дала ответ Елена Ковалерова-Павловская, президент компании «Коллегия Риэлторов».

Реальность депрессивных регионов

Елена Ковалерова-Павловская Риелтор “Да, есть такие места, в основном села, где квартиры стоят в районе 100 тысяч рублей,” — подтверждает эксперт.

Однако за этой низкой ценой скрывается отсутствие ясных экономических перспектив. Это означает, что потенциальная капитализация вложений будет крайне низкой — не выше уровня инфляции.

Фактически, деньги, вложенные в такую недвижимость, скорее будут сохраняться от обесценивания, нежели расти в цене.

Покупка “для детей”: когда это оправдано

Единственным логичным обоснованием для покупки подобного жилья является сохранение привязанности к малой родине. Если семья прочно связана с регионом, а ее дети не планируют покидать родные края, такое приобретение обретает смысл.

“И если это семья, которая не планирует уезжать из своей местности, у них дети подрастают и тоже не планируют уезжать из города/села, то конечно стоит покупать, как сейчас модно говорить «для детей»”.

Иронично, но звучит это весьма красноречиво:

“Я купил сыну новый айфон, а я своему квартиру”.

Фактор градообразующего предприятия

Привлекательность таких локаций может внезапно возрасти при появлении крупных государственных или частных проектов.

Ковалёва-Павловская подчеркивает: покупать жилье можно и нужно, если “у города/села есть задатки / перспективы развития — проект строительства градообразующего предприятия”.

Исторически многие подобные населенные пункты возникли именно благодаря государственному распределению ресурсов и рабочей силы в советское время.

"Люди не выбирали куда им ехать жить. В СССР этот выбор делало государство".

Свобода выбора и падение спроса

Современная молодежь имеет иную мотивацию: стремление к мегаполисам.

“Сейчас, конечно, молодёжь хочет быть ближе к городам миллионникам своего региона, а лучше — к столице России. Здесь развитие, прогресс и т.д. И это нормально”.

Эта тенденция имеет прямое следствие для рынка недвижимости в депрессивных зонах. В советское время уехать из “городка, оплаченного от мегаполиса”, было сложно — требовалось получение разрешения от главы администрации.

Сегодня, когда такое ограничение снято, отток населения неизбежен.

Бремя пустых метров

Когда все стремятся уехать, возникает закономерный вопрос: “кто будет покупать жилье: кварииры/дома?”. Снижение численности населения ведет к падению спроса.

В таких местах остаются те, кто объективно не может или не хочет переезжать — по причине отсутствия нужного образования, стремления или из-за возраста. Для них, как правило, уже есть собственное жилье, и покупка дополнительных квадратных метров становится обузой.

“Это же еще и нагрузка содержания «лишних метров», и зачастую, платежи для жителей этих регионов — значительны”.

Таким образом, чрезвычайно низкая цена квартиры может скрывать значительные ежемесячные расходы на содержание пустующей жилплощади.

