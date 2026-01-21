Почему Апраксин двор в Петербурге — это «злачное место»: пока цены ниже, вся эта суета — просто декорация

Апраксин двор в очередной раз стал ареной для шумных полицейских рейдов, вызвав закономерные вопросы о контроле над этой территорией.

При посещении одного из хостелов оперативники обнаружили 112 иностранных граждан, которые в панике пытались найти пути к отступлению.

Суматоха была осязаема: часть нелегальных постояльцев бросилась к черной лестнице, ведущей, как ни странно, через магазин игрушек. Другие искали убежища в самых нелогичных местах — прячась “за вещами на вешалке”.

Возникает закономерный вопрос: почему Апраксин двор, несмотря на регулярные заявления властей о мерах по наведению порядка, продолжает существовать как “злачное место” и функционирует, словно облавы — лишь досадное недоразумение?

Мнение урбаниста: Цена и изобилие

На этот вопрос порталу «Городовой» дал ответ Даниил Воронин, основатель студии VRN, городской планировщик, менеджер урбанистических проектов, автор Тelegram-канала «Вороньи мысли».

Он прямо указывает на корень проблемы — отсутствие реальных изменений в инфраструктуре и управлении территорией.

По мнению специалиста, преобразования здесь были минимальны.

“По сути, там было мало что сделано, чтобы Апраксин двор стал каким-то… благоустроенным, приятным местом”, — констатирует Воронин.

Именно этот недостаток системного подхода позволяет существовать старой модели торговли.

Преимущества “дикого” рынка

Там, где городские власти видят хаос и нарушение закона, существует и другая сторона медали — экономическая выгода для определенной части населения и потребителей.

“Там продолжает жить дикий рынок, который с одной стороны плох ввиду всего перечисленного, а с другой стороны есть у этого свои преимущества ввиду цен, изобилия товаров”, — объясняет урбанист.

Пока спрос на дешевые товары и доступное жилье сохраняется, а инфраструктура не меняется в пользу цивилизованной торговли — подобные “суеты” и панические бегства будут лишь временной декорацией к неизменной сути Апраксина двора.

Рейды приносят кратковременный эффект, но не решают структурной проблемы.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.