Арктика на Неве: Петербург откроет высокий сезон за 39 млн с ледоколами и шоу

На открытие летнего туристического сезона в Санкт-Петербурге потратят 39,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок, где Комитет по развитию туризма объявил соответствующий тендер.
В итоге на набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове создадут яркую программу событий для петербуржцев и туристов.
По условиям закупки, подрядчик организует экскурсии на трех ледоколах, для чего наймет минимум 100 координаторов — кадетов из местных учебных заведений в парадной форме.
Также включено популярное шоу «Танец буксиров» с участием трех судов в акватории Невы, как это принято ежегодно.
Запланированы интерактивные проекты: «Северный морской путь» с восемью шатрами, имитирующими арктические порты и «Регионы Арктики» с тремя локациями о Карелии, Республике Коми и Ханты-Мансийском автономном округе.
Дополнительно появятся «Кубы Арктики», представляющие 10 северных регионов России и Петербург.Все активности состоятся с 1 по 3 мая 2026 года.