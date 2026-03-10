Городовой / Город / Арктика на Неве: Петербург откроет высокий сезон за 39 млн с ледоколами и шоу
Арктика на Неве: Петербург откроет высокий сезон за 39 млн с ледоколами и шоу

Опубликовано: 10 марта 2026 19:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Так откроют летний туристский сезон в Петербурге.

На открытие летнего туристического сезона в Санкт-Петербурге потратят 39,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок, где Комитет по развитию туризма объявил соответствующий тендер.

В итоге на набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове создадут яркую программу событий для петербуржцев и туристов.​

По условиям закупки, подрядчик организует экскурсии на трех ледоколах, для чего наймет минимум 100 координаторов — кадетов из местных учебных заведений в парадной форме.

Также включено популярное шоу «Танец буксиров» с участием трех судов в акватории Невы, как это принято ежегодно.

Запланированы интерактивные проекты: «Северный морской путь» с восемью шатрами, имитирующими арктические порты и «Регионы Арктики» с тремя локациями о Карелии, Республике Коми и Ханты-Мансийском автономном округе.

Дополнительно появятся «Кубы Арктики», представляющие 10 северных регионов России и Петербург.​Все активности состоятся с 1 по 3 мая 2026 года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
